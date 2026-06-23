Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские военнослужащие боятся сдаваться в плен, так как командование угрожает их уничтожить в случае такой попытки.

В российских разведывательных соединениях есть подразделения беспилотников и разведчиков, которые выполняют спецзадачи.

Начальник разведки полка подчеркнул, что российские подразделения стараются действовать незаметно.

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Украинские военнослужащие боятся сдаваться в плен, потому что их командование угрожает им уничтожением, если они попробуют это сделать, рассказал начальник разведки 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Вятка.

"Я сколько общался с пленными, почему они не сдаются в плен. Они готовы бы сдаться в плен, но они знают, и их предупреждают, заранее инструктируют, что попробуйте сдаться — свои убьют, уничтожат. Ну, это в основном те люди, которых мобилизовали, как они говорят, "бусифицированный" личный состав", — приводит слова Вятки Минобороны.

Он уточнил, что в российских разведывательных частых есть подразделения операторов беспилотников, которые ведут разведку с воздуха, а также подразделения разведчиков, которые выполняют спецзадачи — проводят налеты, устраивают разведывательные засады, берут пленных и захватывают образцы вооружения и военной техники.