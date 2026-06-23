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Боец рассказал, почему украинские боевики боятся сдаваться в плен - РИА Новости, 23.06.2026
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13:59 23.06.2026 (обновлено: 16:26 23.06.2026)
Боец рассказал, почему украинские боевики боятся сдаваться в плен

ВСУ боятся сдаваться в плен из-за угроз командования убийством

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военнослужащие боятся сдаваться в плен, так как командование угрожает их уничтожить в случае такой попытки.
  • В российских разведывательных соединениях есть подразделения беспилотников и разведчиков, которые выполняют спецзадачи.
  • Начальник разведки полка подчеркнул, что российские подразделения стараются действовать незаметно.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Украинские военнослужащие боятся сдаваться в плен, потому что их командование угрожает им уничтожением, если они попробуют это сделать, рассказал начальник разведки 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Вятка.
"Я сколько общался с пленными, почему они не сдаются в плен. Они готовы бы сдаться в плен, но они знают, и их предупреждают, заранее инструктируют, что попробуйте сдаться — свои убьют, уничтожат. Ну, это в основном те люди, которых мобилизовали, как они говорят, "бусифицированный" личный состав", — приводит слова Вятки Минобороны.
Он уточнил, что в российских разведывательных частых есть подразделения операторов беспилотников, которые ведут разведку с воздуха, а также подразделения разведчиков, которые выполняют спецзадачи — проводят налеты, устраивают разведывательные засады, берут пленных и захватывают образцы вооружения и военной техники.
"Стараемся работать так, чтобы нас не было заметно", — подчеркнул начальник разведки полка.
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