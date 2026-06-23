Врач назвал оптимальную температуру воды для купания

По словам врача, для маленьких детей требования строже: им нужна более теплая вода, а продолжительность купания должна быть меньше, чем у взрослых. Он также добавил, что детей не стоит оставлять в воде надолго - их организм быстрее отдает тепло, и даже при комфортной для взрослого температуре ребенок может переохладиться за более короткий срок.