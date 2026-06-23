Врач назвал оптимальную температуру воды для купания

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Доктор медицинских наук Владимир Неронов заявил, что оптимальная температура воды для купания в водоемах — 20–25 градусов.
- Маленьким детям нужна более теплая вода, а продолжительность их купания должна быть меньше, чем у взрослых.
- Взрослым рекомендуется купаться сериями по 10–15 минут, выходя из воды для согрева и активного движения на берегу.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Купание в водоемах оптимально при температуре воды 20-25 градусов, при таких показателях легче адаптироваться и меньше риск переохлаждения, заявил доктор медицинских наук, врач-инфекционист АО "Медицина" Владимир Неронов.
"При более низких значениях организм быстрее теряет тепло, возрастает риск мышечных спазмов, аритмий и обострения хронических заболеваний, особенно у людей с сердечно-сосудистыми проблемами. Оптимальной для большинства здоровых людей и детей считается вода в диапазоне примерно 20-25 градусов: при такой температуре легче адаптироваться и меньше риск незаметного переохлаждения", - сказал Неронов "Газете.Ru".
По словам врача, для маленьких детей требования строже: им нужна более теплая вода, а продолжительность купания должна быть меньше, чем у взрослых. Он также добавил, что детей не стоит оставлять в воде надолго - их организм быстрее отдает тепло, и даже при комфортной для взрослого температуре ребенок может переохладиться за более короткий срок.
Кроме того, специалист отметил, что взрослым рекомендуется купаться сериями по 10–15 минут, выходя из воды для согрева и активного движения на берегу.
"Первые признаки неблагополучия - дрожь, синюшность губ, жалобы на холод, слабость - это сигнал немедленно выйти из воды, согреться и при необходимости прекратить купание на этот день", - предостерег врач.