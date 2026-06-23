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Компании в России могут получить деньги за трудоустройство ветеранов - РИА Новости, 23.06.2026
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04:55 23.06.2026
Компании в России могут получить деньги за трудоустройство ветеранов

Компании в России могут получить 200 тысяч рублей при трудоустройстве ветеранов

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Компании в России могут получить до 200 тысяч рублей от государства в качестве субсидии на оснащение рабочих мест при трудоустройстве граждан из льготных категорий.
  • К льготным категориям относятся люди с инвалидностью I и II групп, ветераны боевых действий с инвалидностью, а в отдельных регионах — многодетные родители и родители детей-инвалидов.
  • Для получения субсидии работодателю необходимо предоставить трудовой договор (сроком не менее девяти месяцев), документы, подтверждающие статус работника, и подтверждение расходов на оборудование рабочего места.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Компании в России могут получить 200 тысяч рублей от государства в качестве субсидии на оснащение рабочих мест при трудоустройстве граждан из льготных категорий, к которым относятся люди с инвалидностью, ветераны боевых действий и многодетные родители, сообщила РИА Новости доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.
"Государство компенсирует работодателям до 200 тысяч рублей за оснащение рабочих мест при трудоустройстве отдельных категорий граждан. Среди них - инвалиды, ветераны, многодетные родители", - сказала Кутарова.
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Она уточнила, что программа действует с 2025 года. Работодателям возмещают расходы на создание или переоборудование рабочих мест для людей с инвалидностью I и II групп, а также ветеранов боевых действий с инвалидностью. По словам эксперта, в отдельных регионах поддержку также могут получить работодатели, которые трудоустраивают многодетных родителей и родителей детей-инвалидов.
Эксперт пояснила, что одно из обязательных условий трудоустройства - заключение трудового договора с сотрудником минимум на девять месяцев и сохранение рабочего места на этот срок.
"Для получения субсидии работодателю необходимо предоставить трудовой договор, документы, подтверждающие статус работника, а также подтверждение расходов на оборудование рабочего места", - заключила Кутарова.
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