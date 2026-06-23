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В Венесуэле прошли мероприятия к 85-летию начала ВОВ - РИА Новости, 23.06.2026
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04:50 23.06.2026
В Венесуэле прошли мероприятия к 85-летию начала ВОВ

В Венесуэле прошли памятные акции к 85-летию начала ВОВ

© Фото : Посольство России в ВенесуэлеТоржественное открытие памятника "80 лет Победы в Великой Отечественной войне над нацизмом и фашизмом" в Каракасе, Венесуэла
Торжественное открытие памятника 80 лет Победы в Великой Отечественной войне над нацизмом и фашизмом в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Посольство России в Венесуэле
Торжественное открытие памятника "80 лет Победы в Великой Отечественной войне над нацизмом и фашизмом" в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Венесуэле прошли памятные мероприятия, приуроченные к 85-летию начала Великой Отечественной войны, при участии российских дипломатов и представителей местных властей.
  • В Валенсии почтили память защитников Сталинграда у мемориальной доски, а также открылась выставка «Женщины на войне», посвященная вкладу женщин в победу над нацизмом и фашизмом.
  • В Каракасе на площади Победы состоялась международная акция «Свеча памяти», участники которой почтили минутой молчания память 27 миллионов граждан Советского Союза, погибших в борьбе против нацизма.
МЕХИКО, 23 июн - РИА Новости. Памятные мероприятия, приуроченные к 85-летию начала Великой Отечественной войны, прошли в Венесуэле при участии российских дипломатов, представителей местных властей и общественности, сообщили в посольстве РФ.
"В год 85-летия начала Великой Отечественной войны вместе с нашими венесуэльскими друзьями в Валенсии мы отдаем дань памяти героям, которые боролись за освобождение мира от фашистской угрозы", - заявил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров в венесуэльском городе Валенсия, где состоялась церемония возложения цветов.
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Участники мероприятия, включая мэра Валенсии Дину Кастильо, на площади Двухсотлетия битвы при Карабобо почтили память защитников Сталинграда у мемориальной доски, установленной в 2023 году к 80-летию победы в Сталинградской битве и переданной городу администрацией Волгограда.
Также в Валенсии в доме-музее Хосе Рафаэля Покатерры открылась выставка "Женщины на войне", посвященная вкладу женщин в победу над нацизмом и фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция рассказывает о летчицах, медсестрах, снайперах, партизанках, разведчицах и труженицах тыла.
Накануне в Каракасе на площади Победы состоялась международная акция "Свеча памяти", посвященная Дню памяти и скорби. Участники почтили минутой молчания память 27 миллионов граждан Советского Союза, погибших в борьбе против нацизма, после чего возложили цветы и зажгли свечи у памятника советским воинам.
В акции в столице приняли участие послы России и Белоруссии, сотрудники дипломатических миссий, выпускники советских и российских вузов, представители общественных организаций и друзья России.
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