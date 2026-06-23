Краткий пересказ от РИА ИИ
- Политолог Алекс Крайнер заявил, что власти Великобритании стремятся развязать большую войну, чтобы отвлечь население от внутренних проблем.
- По мнению Крайнера, Великобритания открыто проявляет агрессию по отношению к России и провоцирует ее на реакцию.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Чтобы отвлечь население от внутренних проблем, власти Великобритании стремятся развязать большую войну и с этой целью провоцируют Россию, заявил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала.
"Британцы отчаянно пытаются развязать какую-то большую войну, провоцируя Россию, потому что у них дома ситуация на грани революции или гражданской войны. <…> Британцы — главные разжигатели конфликта на Украине против России", — отметил он.
По мнению Крайнера, Великобритания на сегодняшний день открыто проявляет агрессию по отношению к России.
"Сейчас британцы даже стараются скрывать свои провокативные действия, потому что хотят, чтобы Россия отреагировала. <…> Трамп это должен видеть. Ему придется решить, на чьей он стороне", — добавил Крайнер.
Как отметил глава СВР Сергей Нарышкин, выступая на проходившем в мае Международном форуме по безопасности, Великобритания играет крайне деструктивную роль, подстрекая континентальных союзников к прямому столкновению с Россией.