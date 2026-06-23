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"Отчаянно пытаются". На Западе раскрыли новый план Британии против России - РИА Новости, 23.06.2026
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05:12 23.06.2026 (обновлено: 06:19 23.06.2026)
"Отчаянно пытаются". На Западе раскрыли новый план Британии против России

Аналитик Крайнер: Британия провоцирует Россию, чтобы развязать большую войну

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Политолог Алекс Крайнер заявил, что власти Великобритании стремятся развязать большую войну, чтобы отвлечь население от внутренних проблем.
  • По мнению Крайнера, Великобритания открыто проявляет агрессию по отношению к России и провоцирует ее на реакцию.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Чтобы отвлечь население от внутренних проблем, власти Великобритании стремятся развязать большую войну и с этой целью провоцируют Россию, заявил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала.
"Британцы отчаянно пытаются развязать какую-то большую войну, провоцируя Россию, потому что у них дома ситуация на грани революции или гражданской войны. <…> Британцы — главные разжигатели конфликта на Украине против России", — отметил он.
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По мнению Крайнера, Великобритания на сегодняшний день открыто проявляет агрессию по отношению к России.
"Сейчас британцы даже стараются скрывать свои провокативные действия, потому что хотят, чтобы Россия отреагировала. <…> Трамп это должен видеть. Ему придется решить, на чьей он стороне", — добавил Крайнер.
Как отметил глава СВР Сергей Нарышкин, выступая на проходившем в мае Международном форуме по безопасности, Великобритания играет крайне деструктивную роль, подстрекая континентальных союзников к прямому столкновению с Россией.
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