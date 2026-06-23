Краткий пересказ от РИА ИИ Политолог Алекс Крайнер заявил, что власти Великобритании стремятся развязать большую войну, чтобы отвлечь население от внутренних проблем.

По мнению Крайнера, Великобритания открыто проявляет агрессию по отношению к России и провоцирует ее на реакцию.

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Чтобы отвлечь население от внутренних проблем, власти Великобритании стремятся развязать большую войну и с этой целью провоцируют Россию, заявил политолог Алекс Крайнер в эфире Чтобы отвлечь население от внутренних проблем, власти Великобритании стремятся развязать большую войну и с этой целью провоцируют Россию, заявил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала

"Британцы отчаянно пытаются развязать какую-то большую войну, провоцируя Россию, потому что у них дома ситуация на грани революции или гражданской войны. <…> Британцы — главные разжигатели конфликта на Украине против России", — отметил он.

По мнению Крайнера, Великобритания на сегодняшний день открыто проявляет агрессию по отношению к России.

"Сейчас британцы даже стараются скрывать свои провокативные действия, потому что хотят, чтобы Россия отреагировала. <…> Трамп это должен видеть. Ему придется решить, на чьей он стороне", — добавил Крайнер.