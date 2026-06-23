Краткий пересказ от РИА ИИ Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов заявил, что население Запада способно заблокировать и отвергнуть антироссийскую пропаганду, используя новые платформы для коммуникации в интернете.

Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев подчеркнул, что принцип народной дипломатии заключается в способности людей из разных стран свободно общаться в сети и обсуждать новости.

Более 20 российских и иностранных экспертов из Великобритании, Венгрии, Индии, Китая, России, Северной Македонии, Сербии, Франции принимают участие в экспертном диалоге Клуба «Валдай».

КАЛИНИНГРАД, 23 июн – РИА Новости. Население Запада способно заблокировать и отвергнуть проводимую официальными лицами антироссийскую пропаганду, используя новые платформы для коммуникации в интернете, в этом проявляется народная дипломатия, заявил директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

Во вторник в Калининграде начал работу международный дискуссионный клуб "Валдай" в партнерстве с Балтийским федеральным университетом имени Иммануила Канта. Проходит экспертный диалог на тему: "От мировых "боев без правил" к диалогу цивилизаций".

"(Народная дипломатия – ред.) в способности населения любой страны в какой-то момент… начать блокировать ту обработку сознания, которая производится сверху, и противостоять этому, просто отвергая это", - сказал журналистам Лукьянов.

Принцип народной дипломатии заключается в том, что люди из разных стран могут свободно общаться в сети и обсуждать новости, подчеркнул программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.

"По опыту последних 10 лет, в отношениях России и Запада официальная дипломатия и официальная государственная политика с той стороны блокировала любую народную дипломатию, и по решению органов государственной власти все прекращалось в отношениях с Россией", - сказал журналистам Бордачев.

Такое общение находится за пределами привычных, традиционных форматов, и управлять этим, по словам эксперта, уже довольно сложно. "Сколько людей могут обсудить в интернете с россиянами - или россияне с жителями стран западной Европы - могут обсудить какие-то новости, могут поучаствовать в обсуждении", - добавил Бордачев.

Результат такого общения между жителями Западной Европы и России так или иначе может вносить коррективы в политические решения лидеров, считает Бордачев.

В экспертном диалоге Клуба "Валдай" принимают участие более 20 российских и иностранных экспертов из Великобритании, Венгрии, Индии, Китая, России, Северной Македонии, Сербии, Франции.

Выбор места проведения экспертного диалога неслучаен: Калининградская область - стратегический для России регион, эксклав, окруженный территорией Европейского союза. В условиях кризиса системы международных отношений Калининградская область имеет уникальную среду для взаимодействия, в том числе на экспертном уровне.