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Население Запада отвергает антироссийскую пропаганду, заявил эксперт - РИА Новости, 23.06.2026
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16:29 23.06.2026
Население Запада отвергает антироссийскую пропаганду, заявил эксперт

Лукьянов: население Запада способно заблокировать антироссийскую пропаганду

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФедор Лукьянов
Федор Лукьянов - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Федор Лукьянов . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов заявил, что население Запада способно заблокировать и отвергнуть антироссийскую пропаганду, используя новые платформы для коммуникации в интернете.
  • Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев подчеркнул, что принцип народной дипломатии заключается в способности людей из разных стран свободно общаться в сети и обсуждать новости.
  • Более 20 российских и иностранных экспертов из Великобритании, Венгрии, Индии, Китая, России, Северной Македонии, Сербии, Франции принимают участие в экспертном диалоге Клуба «Валдай».
КАЛИНИНГРАД, 23 июн – РИА Новости. Население Запада способно заблокировать и отвергнуть проводимую официальными лицами антироссийскую пропаганду, используя новые платформы для коммуникации в интернете, в этом проявляется народная дипломатия, заявил директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
Во вторник в Калининграде начал работу международный дискуссионный клуб "Валдай" в партнерстве с Балтийским федеральным университетом имени Иммануила Канта. Проходит экспертный диалог на тему: "От мировых "боев без правил" к диалогу цивилизаций".
"(Народная дипломатия – ред.) в способности населения любой страны в какой-то момент… начать блокировать ту обработку сознания, которая производится сверху, и противостоять этому, просто отвергая это", - сказал журналистам Лукьянов.
Принцип народной дипломатии заключается в том, что люди из разных стран могут свободно общаться в сети и обсуждать новости, подчеркнул программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.
"По опыту последних 10 лет, в отношениях России и Запада официальная дипломатия и официальная государственная политика с той стороны блокировала любую народную дипломатию, и по решению органов государственной власти все прекращалось в отношениях с Россией", - сказал журналистам Бордачев.
Такое общение находится за пределами привычных, традиционных форматов, и управлять этим, по словам эксперта, уже довольно сложно. "Сколько людей могут обсудить в интернете с россиянами - или россияне с жителями стран западной Европы - могут обсудить какие-то новости, могут поучаствовать в обсуждении", - добавил Бордачев.
Результат такого общения между жителями Западной Европы и России так или иначе может вносить коррективы в политические решения лидеров, считает Бордачев.
В экспертном диалоге Клуба "Валдай" принимают участие более 20 российских и иностранных экспертов из Великобритании, Венгрии, Индии, Китая, России, Северной Македонии, Сербии, Франции.
Выбор места проведения экспертного диалога неслучаен: Калининградская область - стратегический для России регион, эксклав, окруженный территорией Европейского союза. В условиях кризиса системы международных отношений Калининградская область имеет уникальную среду для взаимодействия, в том числе на экспертном уровне.
По словам организаторов, экспертный диалог в Калининграде станет одним из подготовительных этапов к Ежегодному заседанию "Валдая" в Сочи.
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РоссияКалининградКалининградская областьФедор ЛукьяновИммануил КантМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Политика
 
 
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