В аэропорту Ульяновска сняли ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ульяновска («Баратаевка»).
- Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ульяновска ("Баратаевка"), сообщила Росавиация.
"Аэропорт Ульяновск ("Баратаевка"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18