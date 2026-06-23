Глава "Укрпочты" прокомментировал свое увольнение непечатным словом

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава «Укрпочты» Игорь Смилянский назвал свое увольнение «полной чушью» и выразил недовольство решением НБУ.

НБУ признал Смилянского профнепригодным и обязал отстранить его от должности в течение пяти дней.

Смилянский собирается привлекать юристов для защиты своих интересов и намерен обсудить свое увольнение с ЕБРР и МВФ.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Известный резкими заявлениями глава украинской госкомпании "Укрпочта" Игорь Смилянский назвал свое увольнение полной чушью, применив непечатный аналог этого понятия.

Ранее во вторник НБУ , для которого " Укрпочта " является поднадзорной структурой, признал Смилянского профнепригодным и обязал отстранить его от должности в течение пяти дней. Найти нового руководителя компании предписано в течение двух месяцев.

"Считаю ли я это решение взвешенным? Конечно, нет. Если говорить на моем языке – это полная ... (глупость - ред.)", - написал Смилянский в социальной сети Facebook*, добавив, что речь идет об использовании служебного положения для сведения личных счетов.

По его утверждению, он нарушил главное неписаное правило банковского сектора Украины 2023-2026 годов. "Ты должен любить и возносить до небес главу НБУ А.Г. Пышного, иначе не можешь быть банкиром или работать в финансовом секторе", - написал Смилянский.

Он также уточнил, что собирается привлекать юристов для защиты своих интересов и интересов компании. "Поэтому со своими активами будьте осторожны, пока прошу никуда их не перемещать", - пригрозил глава "Укрпочты" главе НБУ Пышному, ссылаясь на возможности своих адвокатов.

По его словам, акционеры и наблюдательный совет компании могут назначать и увольнять руководителя без решения НБУ. Он также добавил, что обсудит свое увольнение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Международным валютным фондом (МВФ). "Конечно, смена руководителя и его влияние также прописаны в наших международных соглашениях, в том числе кредитных, на десятки миллионов евро из ЕБРР", - написал он.

Ранее в интервью YouTube-каналу "Апостроф TV" Смилянский оскорбил сограждан, недовольных его огромной зарплатой, которая, по данным украинских СМИ, превышает 21 тысячу долларов в месяц. Сам Смилянский в феврале заявлял, что его ежемесячная зарплата составляет 16 тысяч долларов после вычета налогов. Также он высказывался против обязательного публичного декларирования доходов и имущества украинских чиновников. Противоречивую реакцию вызвал и ребрендинг "Укрпочты". За новый логотип в форме буквы "У" компания заплатила 14 тысяч долларов, следует из данных платформы публичных закупок Prozorro. В комментариях к публикации Смелянского о ребрендинге украинские пользователи предполагали, что под него списывают деньги, а сотрудники "Укрпочты" жаловались на отсутствие отопления в отделении в областном центре.