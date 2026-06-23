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Глава "Укрпочты" прокомментировал свое увольнение непечатным словом - РИА Новости, 23.06.2026
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17:22 23.06.2026
Глава "Укрпочты" прокомментировал свое увольнение непечатным словом

Глава "Укрпочты" Смилянский назвал свое увольнение чушью и непечатным словом

© Фото : соцсети Игоря СмилянскогоГлава "Укрпочты" Игорь Смилянский
Глава Укрпочты Игорь Смилянский - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : соцсети Игоря Смилянского
Глава "Укрпочты" Игорь Смилянский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава «Укрпочты» Игорь Смилянский назвал свое увольнение «полной чушью» и выразил недовольство решением НБУ.
  • НБУ признал Смилянского профнепригодным и обязал отстранить его от должности в течение пяти дней.
  • Смилянский собирается привлекать юристов для защиты своих интересов и намерен обсудить свое увольнение с ЕБРР и МВФ.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Известный резкими заявлениями глава украинской госкомпании "Укрпочта" Игорь Смилянский назвал свое увольнение полной чушью, применив непечатный аналог этого понятия.
Ранее во вторник НБУ, для которого "Укрпочта" является поднадзорной структурой, признал Смилянского профнепригодным и обязал отстранить его от должности в течение пяти дней. Найти нового руководителя компании предписано в течение двух месяцев.
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"Считаю ли я это решение взвешенным? Конечно, нет. Если говорить на моем языке – это полная ... (глупость - ред.)", - написал Смилянский в социальной сети Facebook*, добавив, что речь идет об использовании служебного положения для сведения личных счетов.
По его утверждению, он нарушил главное неписаное правило банковского сектора Украины 2023-2026 годов. "Ты должен любить и возносить до небес главу НБУ А.Г. Пышного, иначе не можешь быть банкиром или работать в финансовом секторе", - написал Смилянский.
Он также уточнил, что собирается привлекать юристов для защиты своих интересов и интересов компании. "Поэтому со своими активами будьте осторожны, пока прошу никуда их не перемещать", - пригрозил глава "Укрпочты" главе НБУ Пышному, ссылаясь на возможности своих адвокатов.
По его словам, акционеры и наблюдательный совет компании могут назначать и увольнять руководителя без решения НБУ. Он также добавил, что обсудит свое увольнение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Международным валютным фондом (МВФ). "Конечно, смена руководителя и его влияние также прописаны в наших международных соглашениях, в том числе кредитных, на десятки миллионов евро из ЕБРР", - написал он.
Ранее в интервью YouTube-каналу "Апостроф TV" Смилянский оскорбил сограждан, недовольных его огромной зарплатой, которая, по данным украинских СМИ, превышает 21 тысячу долларов в месяц. Сам Смилянский в феврале заявлял, что его ежемесячная зарплата составляет 16 тысяч долларов после вычета налогов. Также он высказывался против обязательного публичного декларирования доходов и имущества украинских чиновников. Противоречивую реакцию вызвал и ребрендинг "Укрпочты". За новый логотип в форме буквы "У" компания заплатила 14 тысяч долларов, следует из данных платформы публичных закупок Prozorro. В комментариях к публикации Смелянского о ребрендинге украинские пользователи предполагали, что под него списывают деньги, а сотрудники "Укрпочты" жаловались на отсутствие отопления в отделении в областном центре.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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