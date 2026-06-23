Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Полтаве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
- В части Полтавской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Полтава на востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Полтаве был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Полтавской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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