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Грушко указал на противоречия в заявлениях Запада по Украине - РИА Новости, 23.06.2026
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12:47 23.06.2026 (обновлено: 13:09 23.06.2026)
Грушко указал на противоречия в заявлениях Запада по Украине

Грушко: слова западных политиков о мире на Украине не совпадают с реальностью

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил о разрыве между словами западных политиков о стремлении к миру на Украине и их действиями.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Между заявлениями западных политиков о желании достичь мира на Украине и их действиями лежит пропасть, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Существует огромная пропасть между заявлениями западных политиков о том, что они стремятся к миру, и конкретными действиями", - сказал Грушко журналистам в кулуарах XII Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
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