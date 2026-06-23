Грушко указал на противоречия в заявлениях Запада по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил о разрыве между словами западных политиков о стремлении к миру на Украине и их действиями.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Между заявлениями западных политиков о желании достичь мира на Украине и их действиями лежит пропасть, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Существует огромная пропасть между заявлениями западных политиков о том, что они стремятся к миру, и конкретными действиями", - сказал Грушко журналистам в кулуарах XII Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".