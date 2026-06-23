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"Они уже здесь". СМИ раскрыли, какой удар Украина нанесла Польше - РИА Новости, 23.06.2026
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11:47 23.06.2026
"Они уже здесь". СМИ раскрыли, какой удар Украина нанесла Польше

Myśl Polska: Польша столкнулась с нашествием украинских бандитов

© AP Photo / Petr David JosekЛюди с флагами Украины и Польши в Варшаве
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Польше отмечается наплыв бандитов с Украины, сообщает Myśl Polska.
  • В результате масштабной операции польской полиции были задержаны 2000 человек, среди которых 169 иностранцев, в основном украинцы.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Польша столкнулась с наплывом бандитов с Украины, пишет Myśl Polska.
«
"Отчеты силовиков не могу не вызывать беспокойства. Обсуждение потенциальных рисков, связанных с появлением в Польше украинской мафии, явно запоздало. Гадать, появится ли она здесь после окончания военного конфликта, нет смысла. Она уже здесь", — говорится в публикации.
Издание напомнило о недавней масштабной операции польской полиции, в результате которой были задержаны 2000 человек. Многих из них обвиняют в наркоторговле, преступлениях против половой неприкосновенности, участии в организованных преступных группировках. При этом 169 задержанных — иностранцы, в основном украинцы.
По различным данным, в Польше живут около двух миллионов граждан Украины. С 1 января по 31 июля прошлого года полиция зарегистрировала 543 преступления на национальной почве в отношении них — на 159 больше, чем годом ранее.
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