"Они уже здесь". СМИ раскрыли, какой удар Украина нанесла Польше

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Польше отмечается наплыв бандитов с Украины, сообщает Myśl Polska.
- В результате масштабной операции польской полиции были задержаны 2000 человек, среди которых 169 иностранцев, в основном украинцы.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Польша столкнулась с наплывом бандитов с Украины, пишет Myśl Polska.
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"Отчеты силовиков не могу не вызывать беспокойства. Обсуждение потенциальных рисков, связанных с появлением в Польше украинской мафии, явно запоздало. Гадать, появится ли она здесь после окончания военного конфликта, нет смысла. Она уже здесь", — говорится в публикации.
Издание напомнило о недавней масштабной операции польской полиции, в результате которой были задержаны 2000 человек. Многих из них обвиняют в наркоторговле, преступлениях против половой неприкосновенности, участии в организованных преступных группировках. При этом 169 задержанных — иностранцы, в основном украинцы.
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