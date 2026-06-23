"Они уже здесь". СМИ раскрыли, какой удар Украина нанесла Польше

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"Отчеты силовиков не могу не вызывать беспокойства. Обсуждение потенциальных рисков, связанных с появлением в Польше украинской мафии, явно запоздало. Гадать, появится ли она здесь после окончания военного конфликта, нет смысла. Она уже здесь", — говорится в публикации.