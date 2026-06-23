Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал «Общественное».
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в частях Харьковской области звучит воздушная тревога.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"Взрывы прозвучали в Харькове", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в частях Харьковской области.
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22 июня 2022, 17:18