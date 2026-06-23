Рейтинг@Mail.ru
"Парма" объявила о подписании контракта с американским баскетболистом Уэйли - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
15:00 23.06.2026
"Парма" объявила о подписании контракта с американским баскетболистом Уэйли

«Парма» подписала контракт с американским баскетболистом Айзейей Уэйли

© РИА Новости / Михаил Сербин | Перейти в медиабанкБаскетбольный мяч
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Михаил Сербин
Перейти в медиабанк
Баскетбольный мяч. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пермский клуб Единой лиги ВТБ "Парма" в своем Telegram-канале объявил о подписании контракта с американским баскетболистом Айзейей Уэйли.
Соглашение с 28-летним тяжелым форвардом рассчитано на один год.
Уэйли ранее выступал в Единой лиге ВТБ в составе краснодарского клуба "Локомотив-Кубань", проведя в нем сезон-2024/25. Тогда он сыграл за команду 57 матчей со средней результативностью 8,1 очка, 5,2 подбора, 1,1 блокшота, 0,9 передачи и 0,7 перехвата. Прошедший сезон американец начал в турецком "Тофаше", а завершил в итальянском "Наполи".
Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА (Москва) - Зенит (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
"Зенит" расторг контракт с получившим травму американцем
16 февраля, 11:24
 
БаскетболСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Португалия
    Узбекистан
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Гана
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Панама
    Хорватия
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Колумбия
    ДР Конго
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Панама
    Хорватия
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Колумбия
    ДР Конго
    1
    0
  • Футбол
    24.06 22:00
    Босния и Герцеговина
    Катар
  • Футбол
    24.06 22:00
    Швейцария
    Канада
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала