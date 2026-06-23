"Парма" объявила о подписании контракта с американским баскетболистом Уэйли

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пермский клуб Единой лиги ВТБ "Парма" в своем Telegram-канале объявил о подписании контракта с американским баскетболистом Айзейей Уэйли.
Соглашение с 28-летним тяжелым форвардом рассчитано на один год.
Уэйли ранее выступал в Единой лиге ВТБ в составе краснодарского клуба "Локомотив-Кубань", проведя в нем сезон-2024/25. Тогда он сыграл за команду 57 матчей со средней результативностью 8,1 очка, 5,2 подбора, 1,1 блокшота, 0,9 передачи и 0,7 перехвата. Прошедший сезон американец начал в турецком "Тофаше", а завершил в итальянском "Наполи".
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