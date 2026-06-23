В Запорожской при атаке ВСУ тяжело ранен ребенок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двухлетний ребенок получил осколочные ранения в результате атаки ВСУ на село Ивановка Запорожской области.
- Девочка находится в крайне тяжелом состоянии, ее доставили в Мелитопольскую областную больницу.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Двухлетний ребенок получил тяжелые ранения из-за атаки ВСУ на село Ивановка Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"В результате очередной бесчеловечной атаки противника по нашим мирным населенным пунктам осколочные ранения получил двухлетний ребенок. Это произошло в селе Ивановка, пригороде Энергодара. Малышка находится в крайне тяжелом состоянии", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что ребенок доставлен реанимационным автомобилем в Мелитопольскую областную больницу, специалисты борются за жизнь, делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние девочки.
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