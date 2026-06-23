В Энергодаре при атаке ВСУ погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Энергодаре Запорожской области погиб сотрудник городской службы благоустройства в результате атаки ВСУ.
- Глава региона Евгений Балицкий выразил соболезнования родным и близким погибшего и заявил, что им будет оказана вся необходимая поддержка.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сотрудник городской службы благоустройства Энергодара в Запорожской области погиб в результате атаки ВСУ, сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
"В городе Энергодаре в результате вражеского удара погиб сотрудник городской службы благоустройства, который просто выполнял свою ежедневную работу. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего, им будет оказана вся необходимая поддержка", - написал Балицкий.