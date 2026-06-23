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В Энергодаре при атаке ВСУ погиб человек - РИА Новости, 23.06.2026
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12:15 23.06.2026 (обновлено: 12:20 23.06.2026)
В Энергодаре при атаке ВСУ погиб человек

В Энергодаре при атаке ВСУ погиб сотрудник службы благоустройства города

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Энергодаре Запорожской области погиб сотрудник городской службы благоустройства в результате атаки ВСУ.
  • Глава региона Евгений Балицкий выразил соболезнования родным и близким погибшего и заявил, что им будет оказана вся необходимая поддержка.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сотрудник городской службы благоустройства Энергодара в Запорожской области погиб в результате атаки ВСУ, сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
"В городе Энергодаре в результате вражеского удара погиб сотрудник городской службы благоустройства, который просто выполнял свою ежедневную работу. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего, им будет оказана вся необходимая поддержка", - написал Балицкий.
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