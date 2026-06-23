Фальков рассказал о льготах для участникам СВО при поступлении в вузы

Краткий пересказ от РИА ИИ Минобрнауки РФ держит на особом контроле вопрос предоставления льгот участникам СВО и членам их семей при поступлении в вузы.

В этом году для льготного приема участников специальной военной операции и их детей в рамках отдельной квоты установлено 53,5 тысячи мест.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Минобрнауки РФ держит на особом контроле вопрос предоставления льгот участникам СВО и членам их семей при поступлении в вузы, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Президент РФ Владимир Путин во вторник проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Фальков в ходе совещания выступил с докладом.

"У нас на особом контроле вопросы, связанные с льготами для участников специальной военной операции и членов их семей", - сказал Фальков на совещании.