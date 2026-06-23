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Фальков рассказал о льготах для участникам СВО при поступлении в вузы - РИА Новости, 23.06.2026
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17:04 23.06.2026 (обновлено: 17:05 23.06.2026)
Фальков рассказал о льготах для участникам СВО при поступлении в вузы

Фальков: Минобрнауки держит на особом контроле вопрос льгот участникам СВО

© РИА Новости / Владимир ТрефиловМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобрнауки РФ держит на особом контроле вопрос предоставления льгот участникам СВО и членам их семей при поступлении в вузы.
  • В этом году для льготного приема участников специальной военной операции и их детей в рамках отдельной квоты установлено 53,5 тысячи мест.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Минобрнауки РФ держит на особом контроле вопрос предоставления льгот участникам СВО и членам их семей при поступлении в вузы, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Президент РФ Владимир Путин во вторник проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Фальков в ходе совещания выступил с докладом.
"У нас на особом контроле вопросы, связанные с льготами для участников специальной военной операции и членов их семей", - сказал Фальков на совещании.
Он добавил, что для льготного приема участников специальной военной операции и их детей в рамках отдельной квоты в этом году установлено 53,5 тысячи мест, что на 1300 мест больше, чем в прошлом году.
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