Генконсульство в Анталье контактирует с Турцией по делу о смерти россиянина

АНКАРА, 23 июн - РИА Новости. Генконсульство России в Анталье находится в контакте с турецкими службами и родственниками россиянина, тело которого было обнаружено в Анталье, сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве.

"В связи с информацией о смерти российского туриста в Анталье Генконсульство России в Анталье находится в контакте с его родственниками, а также профильными турецкими службами и готово оказать необходимое консульское содействие, в том числе в оформлении соответствующих документов для репатриации тела россиянина на Родину", - заявили РИА Новости в генконсульстве.