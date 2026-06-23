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Генконсульство в Анталье контактирует с Турцией по делу о смерти россиянина - РИА Новости, 23.06.2026
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09:28 23.06.2026
Генконсульство в Анталье контактирует с Турцией по делу о смерти россиянина

Генконсульство РФ контактирует с турецкими службами по делу о смерти россиянина

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги
Турецкие флаги - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тело 51-летнего гражданина России обнаружено в саду жилого дома в районе Муратпаша в Анталье.
  • Россиянин прибыл на турецкий курорт 10 июня.
  • Генконсульство России в Анталье находится в контакте с родственниками погибшего и турецкими службами и готово оказать необходимое консульское содействие.
АНКАРА, 23 июн - РИА Новости. Генконсульство России в Анталье находится в контакте с турецкими службами и родственниками россиянина, тело которого было обнаружено в Анталье, сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что тело 51-летнего гражданина России было обнаружено в саду жилого дома в районе Муратпаша в Анталье. По данным полиции, россиянин прибыл на турецкий курорт 10 июня. Тело погибшего было направлено в Институт судебной медицины Антальи для проведения вскрытия и установления точной причины смерти.
"В связи с информацией о смерти российского туриста в Анталье Генконсульство России в Анталье находится в контакте с его родственниками, а также профильными турецкими службами и готово оказать необходимое консульское содействие, в том числе в оформлении соответствующих документов для репатриации тела россиянина на Родину", - заявили РИА Новости в генконсульстве.
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