Генконсульство в Анталье контактирует с Турцией по делу о смерти россиянина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тело 51-летнего гражданина России обнаружено в саду жилого дома в районе Муратпаша в Анталье.
- Россиянин прибыл на турецкий курорт 10 июня.
- Генконсульство России в Анталье находится в контакте с родственниками погибшего и турецкими службами и готово оказать необходимое консульское содействие.
АНКАРА, 23 июн - РИА Новости. Генконсульство России в Анталье находится в контакте с турецкими службами и родственниками россиянина, тело которого было обнаружено в Анталье, сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что тело 51-летнего гражданина России было обнаружено в саду жилого дома в районе Муратпаша в Анталье. По данным полиции, россиянин прибыл на турецкий курорт 10 июня. Тело погибшего было направлено в Институт судебной медицины Антальи для проведения вскрытия и установления точной причины смерти.
"В связи с информацией о смерти российского туриста в Анталье Генконсульство России в Анталье находится в контакте с его родственниками, а также профильными турецкими службами и готово оказать необходимое консульское содействие, в том числе в оформлении соответствующих документов для репатриации тела россиянина на Родину", - заявили РИА Новости в генконсульстве.