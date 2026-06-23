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Отели в Турции могут сократить ассортимент алкоголя в системе все включено - РИА Новости, 23.06.2026
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Туризм
 
04:52 23.06.2026
Отели в Турции могут сократить ассортимент алкоголя в системе все включено

Турецкие отели все включено могут сократить ассортимент алкоголя

© iStock.com / FreeartistПляж в Бодруме, Турция
Пляж в Бодруме, Турция - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© iStock.com / Freeartist
Пляж в Бодруме, Турция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турецкие отели могут сократить ассортимент алкогольных напитков в системе «все включено» из-за роста расходов и высокой инфляции.
  • Представители туристической отрасли работают над новыми маркетинговыми кампаниями для поддержания спроса.
  • Полный отказ от системы «все включено» в турецких курортных отелях не ожидается, но обсуждается сокращение ассортимента алкогольных напитков, уменьшение выбора блюд на шведском столе или обслуживание меньшим числом сотрудников.
АНКАРА, 23 июн - РИА Новости. Турецкие отели могут сократить ассортимент алкогольных напитков в системе "все включено" на фоне роста расходов и высокой инфляции, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
Как сообщал РИА Новости источник в турецком правительстве, кардинальных изменений в системе "все включено" на курортах Турции не предвидится, при этом представители туристической отрасли работают над новыми маркетинговыми кампаниями для поддержания спроса.
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"Высокая инфляция привела к значительному росту общих расходов отелей. Поскольку курс иностранных валют в Турции растет не так быстро, как инфляция, цены в туризме в долларовом выражении остаются высокими. По сравнению с зарубежными направлениями это делает Турцию дорогим туристическим направлением", - заявил собеседник агентства.
По его словам, полного отказа от системы "все включено" в турецких курортных отелях не ожидается.
"Конечно, ожидать отказа от системы "все включено" не приходится, однако среди обсуждаемых вариантов - сокращение ассортимента алкогольных напитков, уменьшение выбора блюд на шведском столе или обслуживание меньшим числом сотрудников", - сказал эксперт.
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Он отметил, что высокая инфляция и рост издержек вынуждают гостиничный сектор искать способы оптимизации расходов без отказа от привычной для туристов концепции отдыха.
В начале июня отельер в Бодруме Исмаил Карагюль заявил РИА Новости, что турецкие отельеры обсуждают возможные изменения в системе "все включено", однако любые нововведения не должны негативно сказаться на интересе иностранных туристов, прежде всего россиян.
Стоимость отдыха российских туристов в Турции по системе "все включено" в июле начинается от 120 тысяч рублей на десять дней на двоих при бронировании в июне, сообщали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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