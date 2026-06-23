В Турции нашли обломок предполагаемого украинского беспилотника, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В турецкой провинции Самсун обнаружен фрагмент, который может принадлежать украинскому дрону-камикадзе, сообщило агентство DHA.
- Находку направили на детальную техническую экспертизу после осмотра жандармерией и спасательными службами.
АНКАРА, 23 июн - РИА Новости. Фрагмент беспилотного летательного аппарата, который, по предварительным данным, может принадлежать украинскому дрону-камикадзе, обнаружен в турецкой северной провинции Самсун, сообщило агентство DHA.
"По итогам первичной оценки было высказано предположение, что найденная моторная часть может принадлежать произведенному на Украине беспилотному летательному аппарату-камикадзе", - сообщает агентство.
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Находка была сделана в районе Караташ округа Алачам. Местные жители обнаружили в поле моторный элемент, который, предположительно, упал с большой высоты, после чего сообщили о находке экстренным службам.
На место прибыли сотрудники жандармерии и спасательных служб, которые оцепили район и провели первоначальный осмотр обнаруженного объекта.
После завершения работ фрагмент был изъят и направлен на детальную техническую экспертизу.
В последние недели на черноморском побережье Турции неоднократно фиксировались случаи обнаружения обломков неопознанных беспилотников и подозрительных летательных аппаратов.
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