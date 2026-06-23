В Турции у жилого дома упал неопознанный беспилотник

Краткий пересказ от РИА ИИ В турецкой провинции Кастамону рядом с домом упал и загорелся беспилотник.

Местный житель нашел его обломки в своем саду.

Фрагмент еще одного, предположительно, украинского БПЛА обнаружили в провинции Самсун.

АНКАРА, 23 июн — РИА Новости. В турецкой провинции Кастамону рядом с домом упал и загорелся беспилотник, сообщила газета В турецкой провинции Кастамону рядом с домом упал и загорелся беспилотник, сообщила газета Milliyet

« "Беспилотный летательный аппарат упал в фундуковом саду рядом с домом в деревне Кушкаясы района Джиде. После падения аппарат загорелся, а его обломки разлетелись по окрестностям", — говорится в публикации.

По данным издания, местный житель Муса Зилан услышал сильный грохот, а потом нашел в саду обломки дрона. Он упал примерно в десяти метрах от дома. По предварительным оценкам, его масса могла превышать 200 килограммов.

На место происшествия направили подразделения жандармерии. Правоохранители оцепили район падения и начали расследование. Турецкие власти устанавливают происхождение беспилотника и его принадлежность.

Фрагмент еще одного БПЛА, который, по предварительным данным, может принадлежать украинскому дрону-камикадзе, нашли в турецкой провинции Самсун. Как передает агентство DHA, местные жители обнаружили в поле моторный элемент, который мог упасть с большой высоты.