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В Турции у жилого дома упал неопознанный беспилотник - РИА Новости, 23.06.2026
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21:53 23.06.2026 (обновлено: 23:24 23.06.2026)
В Турции у жилого дома упал неопознанный беспилотник

Milliyet: неопознанный беспилотник упал и загорелся рядом с домом в Турции

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции в Турции
Сотрудник полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Сотрудник полиции в Турции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В турецкой провинции Кастамону рядом с домом упал и загорелся беспилотник.
  • Местный житель нашел его обломки в своем саду.
  • Фрагмент еще одного, предположительно, украинского БПЛА обнаружили в провинции Самсун.
АНКАРА, 23 июн — РИА Новости. В турецкой провинции Кастамону рядом с домом упал и загорелся беспилотник, сообщила газета Milliyet.
«
"Беспилотный летательный аппарат упал в фундуковом саду рядом с домом в деревне Кушкаясы района Джиде. После падения аппарат загорелся, а его обломки разлетелись по окрестностям", — говорится в публикации.
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По данным издания, местный житель Муса Зилан услышал сильный грохот, а потом нашел в саду обломки дрона. Он упал примерно в десяти метрах от дома. По предварительным оценкам, его масса могла превышать 200 килограммов.
На место происшествия направили подразделения жандармерии. Правоохранители оцепили район падения и начали расследование. Турецкие власти устанавливают происхождение беспилотника и его принадлежность.
Фрагмент еще одного БПЛА, который, по предварительным данным, может принадлежать украинскому дрону-камикадзе, нашли в турецкой провинции Самсун. Как передает агентство DHA, местные жители обнаружили в поле моторный элемент, который мог упасть с большой высоты.
В последние недели на черноморском побережье Турции неоднократно находили обломки неопознанных беспилотников и подозрительных летательных аппаратов.
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