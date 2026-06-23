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Армия Израиля нанесла удар по вооруженным лицам на юге Ливана - РИА Новости, 23.06.2026
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15:02 23.06.2026
Армия Израиля нанесла удар по вооруженным лицам на юге Ливана

ЦАХАЛ нанесла удар по вооруженным лицам на юге Ливана

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки вблизи израильско-ливанской границы
Израильские танки вблизи израильско-ливанской границы - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки вблизи израильско-ливанской границы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля нанесла удар по вооруженным лицам на юге Ливана, идентифицированным как угроза для израильских военных.
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после нескольких дней затишья нанесла удар по вооруженным лицам на юге Ливана, которые были идентифицированы в качестве угрозы для действующих в этом районе израильских военных, сообщила во вторник пресс-служба ЦАХАЛ.
"Некоторое время назад ЦАХАЛ идентифицировала ячейку вооруженных террористов, действовавшую в непосредственной близости от солдат ЦАХАЛ в зоне безопасности в районе хребта Али аль-Тахер. После идентификации солдаты нанесли удар по террористам к северу от зоны безопасности, чтобы устранить угрозу", - говорится в сообщении для прессы.
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В понедельник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ обладает всей полнотой действий на юге Ливана для предотвращения угроз и останется в зоне безопасности столько, сколько потребуется.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника передавало, что Израиль и движение "Хезболлах" достигли соглашения о прекращении огня, которое должно было вступить в силу 19 июня. При этом обмен ударами продолжился 20 июня.
Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир 21 июня охарактеризовал перемирие с ливанским движением "Хезболлах" как хрупкое и призвал военных быть готовыми к возобновлению боевых действий.
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В миреИзраильЛиванАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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