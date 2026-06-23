Армия Израиля нанесла удар по вооруженным лицам на юге Ливана

Краткий пересказ от РИА ИИ Армия обороны Израиля нанесла удар по вооруженным лицам на юге Ливана, идентифицированным как угроза для израильских военных.

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после нескольких дней затишья нанесла удар по вооруженным лицам на юге Ливана, которые были идентифицированы в качестве угрозы для действующих в этом районе израильских военных, сообщила во вторник пресс-служба ЦАХАЛ.

"Некоторое время назад ЦАХАЛ идентифицировала ячейку вооруженных террористов, действовавшую в непосредственной близости от солдат ЦАХАЛ в зоне безопасности в районе хребта Али аль-Тахер. После идентификации солдаты нанесли удар по террористам к северу от зоны безопасности, чтобы устранить угрозу", - говорится в сообщении для прессы.

В понедельник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ обладает всей полнотой действий на юге Ливана для предотвращения угроз и останется в зоне безопасности столько, сколько потребуется.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника передавало, что Израиль и движение "Хезболлах" достигли соглашения о прекращении огня, которое должно было вступить в силу 19 июня. При этом обмен ударами продолжился 20 июня.