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Израиль второй раз за день открыл огонь по членам "Хезболлах" в Ливане - РИА Новости, 23.06.2026
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16:57 23.06.2026
Израиль второй раз за день открыл огонь по членам "Хезболлах" в Ливане

ЦАХАЛ заявила, что открыла огонь по членам "Хезболлах" на юге Ливана

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израильские военные второй раз за день открыли огонь по членам "Хезболлах" в буферной зоне на юге Ливана.
  • Солдаты ЦАХАЛ открыли предупредительный огонь после идентификации четырех членов "Хезболлах", которые пересекли границу зоны безопасности и приблизились к ним, а затем открыли дополнительный огонь для устранения угрозы.
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июн - РИА Новости. Израильские военные второй раз за день открыли огонь по членам "Хезболлах" в буферной зоне на юге Ливана, идентифицировав их в качестве угрозы для дислоцированных там солдат, сообщила во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По утверждению военных, ранее во вторник в районе хребта Али аль-Тахер солдаты ЦАХАЛ выявили четырех членов "Хезболлах", передвигавшихся на бульдозере и мотоцикле, которые пересекли границу зоны безопасности и приблизились к солдатам, представляя непосредственную угрозу.
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"После идентификации солдаты открыли предупредительный огонь. После того, как террористы продолжили приближаться и не подчинились требованиям солдат, был открыт дополнительный огонь для устранения угрозы. Были зафиксированы попадания", - говорится в заявлении для прессы.
Ранее во вторник после нескольких дней затишья израильские силы нанесли удар по вооруженным лицам на юге Ливана, которые были идентифицированы в качестве угрозы для действующих в этом районе израильских военных.
В понедельник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ обладает всей полнотой действий на юге Ливана для предотвращения угроз и останется в зоне безопасности столько, сколько потребуется.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника передавало, что Израиль и движение "Хезболлах" достигли соглашения о прекращении огня, которое должно было вступить в силу 19 июня. При этом обмен ударами продолжился 20 июня.
Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир 21 июня охарактеризовал перемирие с ливанским движением "Хезболлах" как хрупкое и призвал военных быть готовыми к возобновлению боевых действий.
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