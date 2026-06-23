Израиль второй раз за день открыл огонь по членам "Хезболлах" в Ливане

Краткий пересказ от РИА ИИ Израильские военные второй раз за день открыли огонь по членам "Хезболлах" в буферной зоне на юге Ливана.

Солдаты ЦАХАЛ открыли предупредительный огонь после идентификации четырех членов "Хезболлах", которые пересекли границу зоны безопасности и приблизились к ним, а затем открыли дополнительный огонь для устранения угрозы.

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июн - РИА Новости. Израильские военные второй раз за день открыли огонь по членам "Хезболлах" в буферной зоне на юге Ливана, идентифицировав их в качестве угрозы для дислоцированных там солдат, сообщила во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По утверждению военных, ранее во вторник в районе хребта Али аль-Тахер солдаты ЦАХАЛ выявили четырех членов " Хезболлах ", передвигавшихся на бульдозере и мотоцикле, которые пересекли границу зоны безопасности и приблизились к солдатам, представляя непосредственную угрозу.

"После идентификации солдаты открыли предупредительный огонь. После того, как террористы продолжили приближаться и не подчинились требованиям солдат, был открыт дополнительный огонь для устранения угрозы. Были зафиксированы попадания", - говорится в заявлении для прессы.

Ранее во вторник после нескольких дней затишья израильские силы нанесли удар по вооруженным лицам на юге Ливана , которые были идентифицированы в качестве угрозы для действующих в этом районе израильских военных.

В понедельник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ обладает всей полнотой действий на юге Ливана для предотвращения угроз и останется в зоне безопасности столько, сколько потребуется.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника передавало, что Израиль и движение "Хезболлах" достигли соглашения о прекращении огня, которое должно было вступить в силу 19 июня. При этом обмен ударами продолжился 20 июня.