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Почти 200 млн руб вложат в инфраструктуру ЖКХ Сургутского района к зиме - РИА Новости, 23.06.2026
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Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
16:25 23.06.2026 (обновлено: 16:33 23.06.2026)

Почти 200 млн руб вложат в инфраструктуру ЖКХ Сургутского района к зиме

© Фото : пресс-служба администрации Сургутского районаГлава Сургутского района ХМАО-Югры Андрей Трубецкой
Глава Сургутского района ХМАО-Югры Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : пресс-служба администрации Сургутского района
Глава Сургутского района ХМАО-Югры Андрей Трубецкой. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На подготовку коммунальных объектов Сургутского района к осенне-зимнему сезону выделено почти 200 миллионов рублей.
  • Ремонтные работы уже начались и охватят несколько поселений района, включая обновление канализационных станций и резервуаров для воды.
  • Планируется ремонт 13 объектов, замена около двух километров сетей тепловодоснабжения и проведение ревизии, промывки и опрессовки систем на всех 27 котельных.
СУРГУТ, 23 июн – РИА Новости. Почти 200 миллионов рублей выделено на подготовку коммунальных объектов Сургутского района Югры к осенне-зимнему сезону, ремонтные работы уже начались и охватят несколько поселений района, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
Сургутском районе идет подготовка коммунальных объектов к осенне-зимнему периоду… На ремонтную кампанию в сфере ЖКХ в 2026 году выделено 195,8 миллиона рублей, из них 73,7 миллиона рублей – средства окружного бюджета, еще 122,1 миллиона рублей направил Сургутский район", - написал Трубецкой в своем канале на платформе "Макс".
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По его словам, работы уже стартовали на системах тепло-, водоснабжения и водоотведения в нескольких поселениях муниципалитета. В частности, ведется обновление канализационной станции в пятом микрорайоне Лянтора и резервуара для чистой воды в Сайгатиной. На котельной в Ульт-Ягуне заменят экономайзер, а в Тром-Агане установят два новых котла. Всего сезонный капитальный ремонт затронет 13 объектов, а на всех 27 котельных пройдут ревизия, промывка и опрессовка систем.
Кроме того, подчеркнул Андрей Трубецкой, подготовка включает ремонт магистральных и внутриквартальных инженерных сетей в пяти поселениях. В Федоровском завершена подготовка трубопроводов, аналогичные работы идут в Нижнесортымском, Русскинской и Ульт-Ягуне, а также запланированы в Угуте. Всего планируется заменить около двух километров сетей тепловодоснабжения.
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