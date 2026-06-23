Почти 200 млн руб вложат в инфраструктуру ЖКХ Сургутского района к зиме

СУРГУТ, 23 июн – РИА Новости. Почти 200 миллионов рублей выделено на подготовку коммунальных объектов Сургутского района Югры к осенне-зимнему сезону, ремонтные работы уже начались и охватят несколько поселений района, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

Кроме того, подчеркнул Андрей Трубецкой, подготовка включает ремонт магистральных и внутриквартальных инженерных сетей в пяти поселениях. В Федоровском завершена подготовка трубопроводов, аналогичные работы идут в Нижнесортымском, Русскинской и Ульт-Ягуне, а также запланированы в Угуте. Всего планируется заменить около двух километров сетей тепловодоснабжения.