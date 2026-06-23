В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во вторник в восьми областях Украины была объявлена воздушная тревога.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, воздушная тревога в большинстве областей была объявлена в 18.00 мск. В некоторых районах Сумской, Харьковской и Полтавской областей тревога звучит уже более двух часов.
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