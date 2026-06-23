Трамп рассказал, на что пойдут размороженные иранские активы

ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты направят размороженные иранские средства на закупку для Ирана продовольствия и медицинских товаров исключительно производства США, они поступят на подконтрольный Вашингтону эскроу-счет, заявил президент США Дональд Трамп.