Трамп рассказал, на что пойдут размороженные иранские активы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США направят размороженные иранские средства на закупку для Ирана продовольствия и медицинских товаров американского производства.
- Средства будут поступать на эскроу-счет, находящийся под контролем США.
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты направят размороженные иранские средства на закупку для Ирана продовольствия и медицинских товаров исключительно производства США, они поступят на подконтрольный Вашингтону эскроу-счет, заявил президент США Дональд Трамп.
"Средства и/или санкционные послабления, предоставляемые министерством финансов США, будут направлены на эскроу-счет, находящийся под контролем США, и будут использоваться исключительно для закупки медицинских товаров и продовольствия американского производства, включая кукурузу, пшеницу и соевые бобы у наших замечательных американских фермеров. Именно в этих товарах Иран остро нуждается", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.