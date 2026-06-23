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Трамп рассказал, на что пойдут размороженные иранские активы - РИА Новости, 23.06.2026
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15:48 23.06.2026 (обновлено: 16:59 23.06.2026)
Трамп рассказал, на что пойдут размороженные иранские активы

Трамп: размороженные иранские активы пойдут на продовольствие из США для Ирана

© REUTERS / Elizabeth FrantzПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© REUTERS / Elizabeth Frantz
Президент Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США направят размороженные иранские средства на закупку для Ирана продовольствия и медицинских товаров американского производства.
  • Средства будут поступать на эскроу-счет, находящийся под контролем США.
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты направят размороженные иранские средства на закупку для Ирана продовольствия и медицинских товаров исключительно производства США, они поступят на подконтрольный Вашингтону эскроу-счет, заявил президент США Дональд Трамп.
"Средства и/или санкционные послабления, предоставляемые министерством финансов США, будут направлены на эскроу-счет, находящийся под контролем США, и будут использоваться исключительно для закупки медицинских товаров и продовольствия американского производства, включая кукурузу, пшеницу и соевые бобы у наших замечательных американских фермеров. Именно в этих товарах Иран остро нуждается", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
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