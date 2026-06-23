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Новак: правительство принимает все меры, чтобы обеспечить регионы топливом - РИА Новости, 23.06.2026
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17:42 23.06.2026 (обновлено: 19:06 23.06.2026)
Новак: правительство принимает все меры, чтобы обеспечить регионы топливом

Новак: правительство делает все, чтобы обеспечить регионы поставками топлива

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Александр Новак
Заместитель председателя правительства России Александр Новак - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель председателя правительства России Александр Новак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство России принимает меры для стабильного обеспечения регионов топливом.
  • Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ситуация мониторится и необходимые меры продолжают приниматься.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Правительство России принимает все необходимые решения для обеспечения внутреннего рынка топливом, разработан комплекс мер, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"По вашему поручению, Владимир Владимирович, правительство принимает все необходимые меры для стабильного топливообеспечения потребителей. Разработан комплекс мер, направленных на обеспечение дополнительных поставок топлива, особенно сейчас, в летний сезон, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты", - сказал он в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Российские власти приняли ряд мер для стабилизации внутреннего рынка топлива. Так, до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива - для непроизводителей. А в конце апреля правительство РФ утвердило перечень из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Также Петербургская биржа несколько раз ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.
Кроме того, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго России предлагают снизить минимальный объем продаж бензина на бирже до 10% с 15% с 1 июля по 30 сентября. По мнению ФАС, это позволит оптимизировать логистику.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Новак рассказал о стимулировании поставок топлива на внутренний рынок
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