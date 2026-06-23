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В Калининградской области спасли семь краснокнижных тюленей - РИА Новости, 23.06.2026
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19:51 23.06.2026
В Калининградской области спасли семь краснокнижных тюленей

В Калининградской области спасли и вернули в природу семь краснокнижных тюленей

© Фото : Сердце Морей/ВКонтактеСемь тюленей после реабилитации выпустили в море на Куршской косе под Калининградом
Семь тюленей после реабилитации выпустили в море на Куршской косе под Калининградом - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Сердце Морей/ВКонтакте
Семь тюленей после реабилитации выпустили в море на Куршской косе под Калининградом
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специалисты реабилитационного центра «Сердце Морей» спасли и вернули в природу семь детенышей краснокнижного серого тюленя в Калининградской области.
  • Неоценимую помощь центру оказали горожане и туристы, которые находили истощенных детенышей на побережье и связывались со специалистами.
  • Главная задача реабилитации заключалась в том, чтобы помочь тюленям набрать вес и накопить достаточное количество подкожного жира, а также привить им навыки, необходимые для выживания в природе.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Специалисты реабилитационного центра "Сердце Морей" спасли и вернули в природу краснокнижных тюленей в Калининградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
"Семь детенышей краснокнижного серого тюленя вернулись в естественную среду обитания в Калининградской области после реабилитации в центре "Сердце Морей". Всего во втором сезоне работы специалисты организации спасли десять ослабленных тюленят, семь из них уже набрали необходимую массу, прошли лечение и были выпущены в море", - рассказали в пресс-службе.
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Там отметили, что неоценимую помощь команде центра оказали горожане и туристы - именно они находили истощенных детенышей на побережье и связывались с сотрудниками реабилитационного центра. Благодаря сотрудникам МЧС еще одного тюленя удалось спасти на месте - молодую самку освободили от рыбацких сетей, обработали раны и сразу выпустили в море.
"Каждый выпуск - это результат большой работы. Все тюленята поступали к нам ослабленными, обезвоженными, с травмами и заболеваниями. Они остаются одни на берегу в силу разных причин. Некоторым требовалось длительное лечение, кому-то - восстановление после тяжелого истощения. При норме веса более 40 килограмм, все детеныши весили в среднем не более 15 килограмм", - сказала куратор АНО "Сердце Морей" Ирина Мейнцер, чьи слова приводит пресс-служба.
Она подчеркнула, что главной задачей было помочь животным набрать вес и накопить достаточное количество подкожного жира для выживания в природе.
"Мы не просто лечили детенышей, а прививали им навыки, которые нужны в море: самостоятельное питание, активное плавание, способность конкурировать за рыбу и избегать человека", - добавила Мейнцер.
Реабилитационный центр для морских млекопитающих работает на научно-экспериментальной базе Атлантического филиала ВНИРО в Калининградской области. Его оператором стала автономная некоммерческая организация "Сердце Морей", созданная по инициативе Центра океанографии и морской биологии "Москвариум".
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