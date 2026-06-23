Под Калининградом выпустили в море семь тюленей после реабилитации

"Процесс реабилитации для части наших обитателей закончился, и сегодня семь наших подопечных были выпущены в море на побережье заповедника "Куршская коса", — говорится в публикации.

Отмечается, что в этом году большинство детенышей попали на реабилитацию с серьезными ранениями и травмами. Некоторым требовалось длительное лечение, кому-то — восстановление после тяжелого истощения. Теперь подопечные набрали вес, накопили достаточное количество подкожного жира для выживания в природе, вылечили полученные травмы, у них пробудились охотничьи инстинкты. Каждый из выпущенных тюленят полностью готов вернуться в природу. Благодаря минимизации контакта животных с человеком и короткого срока реабилитации тюлени не привязались к людям, что позволит им легко адаптироваться к естественной среде обитания.