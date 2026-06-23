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Под Калининградом выпустили в море семь тюленей после реабилитации - РИА Новости, 23.06.2026
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18:52 23.06.2026 (обновлено: 19:46 23.06.2026)
Под Калининградом выпустили в море семь тюленей после реабилитации

На Куршской косе выпустили в море семь тюленей после реабилитации

© Фото : Сердце Морей/ВКонтактеСемь тюленей после реабилитации выпустили в море на Куршской косе под Калининградом
Семь тюленей после реабилитации выпустили в море на Куршской косе под Калининградом - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Сердце Морей/ВКонтакте
Семь тюленей после реабилитации выпустили в море на Куршской косе под Калининградом
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семь тюленей после реабилитации выпустили в море на Куршской косе под Калининградом.
  • На животных закрепили спутниковые метки, которые позволят специалистам отслеживать их перемещения.
  • Еще три тюленя — Майя, Шура и Влад — пока остаются под наблюдением, их выпустят в ближайшее время.
КАЛИНИНГРАД, 23 июн — РИА Новости. Семь тюленей после реабилитации выпустили в море на Куршской косе в Калининградской области, сообщила пресс-служба АНО "Сердце морей" на странице в соцсети "ВКонтакте".
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"Процесс реабилитации для части наших обитателей закончился, и сегодня семь наших подопечных были выпущены в море на побережье заповедника "Куршская коса", — говорится в публикации.
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Отмечается, что в этом году большинство детенышей попали на реабилитацию с серьезными ранениями и травмами. Некоторым требовалось длительное лечение, кому-то — восстановление после тяжелого истощения. Теперь подопечные набрали вес, накопили достаточное количество подкожного жира для выживания в природе, вылечили полученные травмы, у них пробудились охотничьи инстинкты. Каждый из выпущенных тюленят полностью готов вернуться в природу. Благодаря минимизации контакта животных с человеком и короткого срока реабилитации тюлени не привязались к людям, что позволит им легко адаптироваться к естественной среде обитания.
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"На животных закрепили спутниковые метки, предоставленные ВНИРО, которые безопасно и надежно фиксируются на шерсти. Это позволит специалистам отслеживать перемещения тюленей после выпуска", — добавили в пресс-службе.
Еще три подопечных центра — Майя, Шура и Влад — пока остаются под наблюдением. Их также выпустят в ближайшее время, когда животные наберут необходимую массу и будут готовы самостоятельно жить в природе.
АНО (Автономная некоммерческая организация) "Сердце морей" занимается реабилитацией и возвращением в естественную среду обитания морских млекопитающих, которые оказались в беде. Создана по инициативе Центра океанографии и морской биологии "Москвариум" и объединяет команду профессионалов: ветеринаров, биологов и тренеров. Главная забота организации: балтийский серый тюлень и два других охраняемых вида — балтийский подвид кольчатой нерпы и морская свинья.
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