Глава Ставрополья поблагодарил ФСБ за предотвращение терактов в Пятигорске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение терактов в Пятигорске.
- Силовики в Пятигорске сорвали задуманный спецслужбами Украины двойной теракт против правоохранителей, были задержаны две россиянки.
- В отношении женщин возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на совершение террористического акта», «Незаконная перевозка боеприпасов», «Незаконное изготовление взрывчатых устройств» УК РФ, они арестованы на два месяца.
НАЛЬЧИК, 23 июн – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение терактов в Пятигорске, которые готовились украинскими спецслужбами.
"Благодарю сотрудников управления ФСБ по Ставрополью за предотвращение в Пятигорске теракта в отношении сотрудников силовых структур. Преступление готовилось при участии украинских кураторов. Выверенная, быстрая и точная работа наших спецслужб сорвала замыслы врага", - написал Владимиров в своем канале на платформе "Макс".
Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что силовики в Пятигорске сорвали задуманный спецслужбами Украины двойной теракт против правоохранителей, были задержаны две россиянки. По данным следствия, 19-летняя и 47-летняя фигурантки ранее не были знакомы и не осознавали, что их планируют использовать в качестве террористок-смертниц. Женщины приехали из Москвы в Пятигорск и 20 июня забрали из тайников рюкзаки, в которых были самодельные взрывные устройства. На подходе к КПП одного из силовых ведомств 19-летняя девушка была задержана. Также в рамках ОРМ силовики задержали и 47-летнюю женщину, которая тоже должна была доставить взрывчатку к месту теракта.
В отношении женщин возбуждены два уголовных дела по статьям "Покушение на совершение террористического акта", "Незаконная перевозка боеприпасов", "Незаконное изготовление взрывчатых устройств" УК РФ, они арестованы на два месяца.