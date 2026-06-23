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Глава Ставрополья поблагодарил ФСБ за предотвращение терактов в Пятигорске - РИА Новости, 23.06.2026
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09:43 23.06.2026 (обновлено: 09:44 23.06.2026)
Глава Ставрополья поблагодарил ФСБ за предотвращение терактов в Пятигорске

Владимиров поблагодарил ФСБ за предотвращение терактов в Пятигорске

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение терактов в Пятигорске.
  • Силовики в Пятигорске сорвали задуманный спецслужбами Украины двойной теракт против правоохранителей, были задержаны две россиянки.
  • В отношении женщин возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на совершение террористического акта», «Незаконная перевозка боеприпасов», «Незаконное изготовление взрывчатых устройств» УК РФ, они арестованы на два месяца.
НАЛЬЧИК, 23 июн – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение терактов в Пятигорске, которые готовились украинскими спецслужбами.
"Благодарю сотрудников управления ФСБ по Ставрополью за предотвращение в Пятигорске теракта в отношении сотрудников силовых структур. Преступление готовилось при участии украинских кураторов. Выверенная, быстрая и точная работа наших спецслужб сорвала замыслы врага", - написал Владимиров в своем канале на платформе "Макс".
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Суд арестовал женщин, планировавших теракты в Пятигорске
08:28
Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что силовики в Пятигорске сорвали задуманный спецслужбами Украины двойной теракт против правоохранителей, были задержаны две россиянки. По данным следствия, 19-летняя и 47-летняя фигурантки ранее не были знакомы и не осознавали, что их планируют использовать в качестве террористок-смертниц. Женщины приехали из Москвы в Пятигорск и 20 июня забрали из тайников рюкзаки, в которых были самодельные взрывные устройства. На подходе к КПП одного из силовых ведомств 19-летняя девушка была задержана. Также в рамках ОРМ силовики задержали и 47-летнюю женщину, которая тоже должна была доставить взрывчатку к месту теракта.
В отношении женщин возбуждены два уголовных дела по статьям "Покушение на совершение террористического акта", "Незаконная перевозка боеприпасов", "Незаконное изготовление взрывчатых устройств" УК РФ, они арестованы на два месяца.
Задержание россиянок, планировавших теракты в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
В Пятигорске предотвратили двойной теракт против силовиков
07:47
 
ПятигорскСтавропольский крайУкраинаВладимир ВладимировФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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