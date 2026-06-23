Девушка, планировавшая теракт в Пятигорске, искала подработку в интернете

Краткий пересказ от РИА ИИ Одна из задержанных в Пятигорске россиянок, которых Киев хотел использовать для совершения двойного теракта против правоохранителей, поблагодарила оперативников за то, что не дали ей стать смертницей в свой день рождения

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Одна из задержанных в Пятигорске россиянок, которых Киев хотел использовать для совершения двойного теракта против правоохранителей, поблагодарила оперативников за то, что не дали ей стать смертницей в свой день рождения, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ.

Одна из задержанных призналась, что искала подработку в интернете. В июне с ней связался человек, предложивший высокооплачиваемую работу. Куратор, по словам женщины, поручил ей 20 июня, в ее день рождения, доставить рюкзак с взрывным устройством к одному из объектов правоохранительных органов в Пятигорске

"Выражаю огромную благодарность сотрудникам, что вовремя меня остановили, сохранили жизнь мне и окружающим в мой день рождения. О том, что в сумке находилось взрывное устройство, я узнала уже после задержания сотрудниками", - сказала она.

Вторая задержанная поведала, что с ней также в июне связался "человек с выраженным украинским акцентом" и предложил высокооплачиваемую работу.

"Я согласилась. 18 июня 2026 года украинский куратор поручил мне доставить сумку на территорию одного из объектов правоохранительных органов в городе Пятигорске, в которой находилось взрывное устройство. О том, что в сумке находилось взрывное устройство, я узнала только после задержания сотрудниками", - рассказала она.