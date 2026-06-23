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Две россиянки вышли в полуфинал квалификации Уимблдона - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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Теннис
 
19:56 23.06.2026
Две россиянки вышли в полуфинал квалификации Уимблдона

Чараева и Прозорова вышли в полуфинал квалификации Уимблдона

© Фото : Соцсети спортсменки Татьяна Прозорова
 Татьяна Прозорова - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Соцсети спортсменки
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алина Чараева и Татьяна Прозорова вышли в полуфинальную стадию квалификации Уимблдонского турнира.
  • Чараева сыграет с Каролин Вернер, а Прозорова — с победительницей встречи Хезер Уотсон и Маяр Шериф.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские теннисистки Алина Чараева и Татьяна Прозорова стали участницами полуфинальной стадии квалификации Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Чараева (120-я ракетка мира) в матче стартового круга квалификации за 1 час 21 минуту обыграла американку Элизабет Мандлик (165) со счетом 6:2, 6:4. За выход в финал квалификации она поборется с немкой Каролин Вернер (242).
Прозорова (171) обыграла француженку Кароль Монне (192) со счетом 6:2, 6:4, встреча продолжалась 1 час 21 минуту. В полуфинале россиянка сыграет с победительницей встречи Хезер Уотсон (491) - Маяр Шериф (Египет, 110).
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