Две россиянки вышли в полуфинал квалификации Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алина Чараева и Татьяна Прозорова вышли в полуфинальную стадию квалификации Уимблдонского турнира.
- Чараева сыграет с Каролин Вернер, а Прозорова — с победительницей встречи Хезер Уотсон и Маяр Шериф.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские теннисистки Алина Чараева и Татьяна Прозорова стали участницами полуфинальной стадии квалификации Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Чараева (120-я ракетка мира) в матче стартового круга квалификации за 1 час 21 минуту обыграла американку Элизабет Мандлик (165) со счетом 6:2, 6:4. За выход в финал квалификации она поборется с немкой Каролин Вернер (242).
Прозорова (171) обыграла француженку Кароль Монне (192) со счетом 6:2, 6:4, встреча продолжалась 1 час 21 минуту. В полуфинале россиянка сыграет с победительницей встречи Хезер Уотсон (491) - Маяр Шериф (Египет, 110).