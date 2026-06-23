Две россиянки вышли в полуфинал квалификации Уимблдона

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские теннисистки Алина Чараева и Татьяна Прозорова стали участницами полуфинальной стадии квалификации Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.

Чараева (120-я ракетка мира) в матче стартового круга квалификации за 1 час 21 минуту обыграла американку Элизабет Мандлик (165) со счетом 6:2, 6:4. За выход в финал квалификации она поборется с немкой Каролин Вернер (242).