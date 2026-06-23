Приданкина вышла в полуфинал квалификации Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Елена Приданкина вышла во второй круг квалификации Уимблдонского турнира.
- Приданкина обыграла француженку Алис Тюбелло со счетом 6:2, 6:0.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Елена Приданкина вышла во второй круг квалификации Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
В матче стартового круга квалификации Приданкина (206-я ракетка мира) обыграла француженку Алис Тюбелло (230) со счетом 6:2, 6:0. Соперницы провели на корте 57 минут.
В полуфинале квалификации Приданкина сыграет с победительницей встречи Амелия Раецки (Великобритания, 481) - Сюзан Ламенс (Нидерланды, 129).