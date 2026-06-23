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Приданкина вышла в полуфинал квалификации Уимблдона - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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Теннис
 
17:07 23.06.2026 (обновлено: 17:19 23.06.2026)
Приданкина вышла в полуфинал квалификации Уимблдона

Теннисистка Приданкина вышла в полуфинал квалификации Уимблдона

© Фото : Социальные сети ПриданкинойЕлена Приданкина
Елена Приданкина - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Социальные сети Приданкиной
Елена Приданкина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Елена Приданкина вышла во второй круг квалификации Уимблдонского турнира.
  • Приданкина обыграла француженку Алис Тюбелло со счетом 6:2, 6:0.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Елена Приданкина вышла во второй круг квалификации Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
В матче стартового круга квалификации Приданкина (206-я ракетка мира) обыграла француженку Алис Тюбелло (230) со счетом 6:2, 6:0. Соперницы провели на корте 57 минут.
В полуфинале квалификации Приданкина сыграет с победительницей встречи Амелия Раецки (Великобритания, 481) - Сюзан Ламенс (Нидерланды, 129).
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