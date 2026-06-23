Корнеева обыграла Шубладзе и вышла в полуфинал квалификации Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Алина Корнеева пробилась в полуфинал квалификации Уимблдонского турнира.
- В первом раунде Корнеева обыграла свою соотечественницу Александру Шубладзе.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Алина Корнеева пробилась в полуфинал квалификации Уимблдонского турнира, который проходит в Лондоне.
В матче первого раунда третья сеяная квалификации обыграла соотечественницу Александру Шубладзе со счетом 2:6, 7:6 (7:2), 6:3. Спортсменки провели на корте 2 часа 16 минут.
В полуфинале квалификации Корнеева встретится с испанкой Андреа Ласаро Гарсией.