Александрова сыграет с Миррой Андреевой во втором круге турнира в Германии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась во второй раунд турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге.
- В первом круге Александрова обыграла американку Энн Ли со счетом 6:1, 6:7 (5:7), 6:1.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась во второй раунд турнира категории WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
В первом круге Александрова, которая является 19-й ракеткой мира, обыграла американку Энн Ли (29-й номер рейтинга) со счетом 6:1, 6:7 (5:7), 6:1. Спортсменки провели на корте 2 часа 17 минут.
Во втором круге Александрова сыграет против первой ракетки России Мирры Андреевой (5).
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