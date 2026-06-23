Рейтинг@Mail.ru
Александрова сыграет с Миррой Андреевой во втором круге турнира в Германии - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
15:02 23.06.2026
Александрова сыграет с Миррой Андреевой во втором круге турнира в Германии

Александрова вышла во второй раунд турнира в Бад-Хомбурге и сыграет с Андреевой

© Фото : Соцсети АлександровойЕкатерина Александрова
Екатерина Александрова - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Соцсети Александровой
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась во второй раунд турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге.
  • В первом круге Александрова обыграла американку Энн Ли со счетом 6:1, 6:7 (5:7), 6:1.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась во второй раунд турнира категории WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
В первом круге Александрова, которая является 19-й ракеткой мира, обыграла американку Энн Ли (29-й номер рейтинга) со счетом 6:1, 6:7 (5:7), 6:1. Спортсменки провели на корте 2 часа 17 минут.
Во втором круге Александрова сыграет против первой ракетки России Мирры Андреевой (5).
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Мирра Андреева сохранила пятое место в рейтинге WTA
22 июня, 08:35
 
ТеннисЕкатерина АлександроваМирра АндрееваЭнн ЛиЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Португалия
    Узбекистан
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Гана
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Панама
    Хорватия
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Колумбия
    ДР Конго
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Панама
    Хорватия
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Колумбия
    ДР Конго
    1
    0
  • Футбол
    24.06 22:00
    Босния и Герцеговина
    Катар
  • Футбол
    24.06 22:00
    Швейцария
    Канада
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала