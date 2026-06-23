Центр развития промышленной робототехники открылся в Нижегородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ В Нижнем Новгороде на базе технического университета имени Ростислава Алексеева открылся центр развития промышленной робототехники.

Центр создан по национальному проекту «Средства производства и автоматизации» и будет предоставлять услуги технологического консалтинга и аудита для промышленности.

На базе центра развернуты лаборатории, оснащенные отечественными коллаборативными роботами, станками лазерной резки и автоматизированными системами хранения.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Торжественное открытие Нижегородского центра развития промышленной робототехники состоялось в Нижнем Новгороде на базе технического университета имени Ростислава Алексеева, сообщает пресс-служба правительства региона.

Центр развития промышленной робототехники создан по национальному проекту "Средства производства и автоматизации".

"В новом центре можно изучить робототехнические решения, ориентированные непосредственно на наших производителей. Специалисты будут выезжать на предприятия, чтобы выявлять участки, где внедрение робототехнических ячеек обеспечит рост производительности труда. Мы уверены, что услуги технологического консалтинга и аудита со стороны Центра робототехники будут востребованы промышленностью. Коллеги уже озвучили план – ежегодно до 15 заводов будут проходить такой аудит", – цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Аудит производственных процессов и подбор решений для повышения эффективности предприятий будет проводиться совместно с экспертами регионального центра компетенций при поддержке министерства промышленности Нижегородской области.

Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, на базе Центра развития промышленной робототехники развернуты лаборатории, оснащенные отечественными коллаборативными роботами, станками лазерной резки и автоматизированными системами хранения. Отдельное внимание уделено логистическим роботам – они будут использоваться для отработки решений по автоматизации складских и транспортных операций, что критически важно для современных производств.

Нижегородский государственный технический университет имени Алексеева в 2025 году стал победителем в конкурсном отборе на создание центра развития промышленной робототехники. Проект получил грантовую поддержку – 295 миллионов рублей.

Генеральным партнером, софинансировавшим реализацию программы деятельности Центра развития промышленной робототехники, стал Горьковский автомобильный завод. Ключевым направлением взаимодействия с предприятием станет автоматизация производственных и логистических процессов с использованием отечественных робототехнических комплексов.