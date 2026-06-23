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Ташуев мог возглавить сборную Белоруссии вместо Ганчаренко - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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Футбол
 
18:45 23.06.2026 (обновлено: 18:55 23.06.2026)
Ташуев мог возглавить сборную Белоруссии вместо Ганчаренко

Ташуев заявил, что мог стать тренером сборной Белоруссии вместо Ганчаренко

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСергей Ташуев
Сергей Ташуев - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сергей Ташуев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Ташуев заявил, что мог возглавить сборную Белоруссии по футболу вместо Виктора Ганчаренко.
  • Виктор Ганчаренко был назначен на пост главного тренера сборной Белоруссии в январе 2026 года.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер красноярского "Енисея" Сергей Ташуев рассказал РИА Новости, что мог возглавить сборную Белоруссии по футболу вместо экс-наставника ЦСКА и "Краснодара" Виктора Ганчаренко.
Ганчаренко был назначен на пост главного тренера сборной Белоруссии в январе 2026 года. Ташуев возглавил красноярский "Енисей" в конце 2025 года.
"До декабря-января была надежда, что приму сборную Белоруссии. Был одним из кандидатов, но назначили Виктора Михайловича Ганчаренко. Были планы, было бы интересно поработать, тем более что Белоруссия играет официальные матчи", - сказал Ташуев.
Сборная Белоруссии занимает 96-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). В сентябре команде предстоит стартовать в новом розыгрыше Лиги наций в лиге C.
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