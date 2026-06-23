Ташуев мог возглавить сборную Белоруссии вместо Ганчаренко

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер красноярского "Енисея" Сергей Ташуев рассказал РИА Новости, что мог возглавить сборную Белоруссии по футболу вместо экс-наставника ЦСКА и "Краснодара" Виктора Ганчаренко.

"До декабря-января была надежда, что приму сборную Белоруссии. Был одним из кандидатов, но назначили Виктора Михайловича Ганчаренко. Были планы, было бы интересно поработать, тем более что Белоруссия играет официальные матчи", - сказал Ташуев.