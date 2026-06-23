ВСУ потеряли более 200 боевиков в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял более 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.