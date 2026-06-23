Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции.
- Потери противника составили свыше 200 военнослужащих и военная техника.
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял более 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и пограничного отряда погранслужбы Украины", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Самборовка, Червоный Оскол и Гусинка в Харьковской области, Волчий Яр и Щурово в Донецкой Народной Республике.
"Всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили свыше 200 военнослужащих, боевая бронированная машина Senator канадского производства, 13 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
Госдолг Украины вырос до 105 процентов ВВП
Вчера, 03:33