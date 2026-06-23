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ВСУ потеряли более 200 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 23.06.2026
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12:13 23.06.2026 (обновлено: 12:21 23.06.2026)
ВСУ потеряли более 200 боевиков в зоне действий "Запада"

МО РФ: ВСУ потеряли более 200 боевиков в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции.
  • Потери противника составили свыше 200 военнослужащих и военная техника.
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял более 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и пограничного отряда погранслужбы Украины", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Самборовка, Червоный Оскол и Гусинка в Харьковской области, Волчий Яр и Щурово в Донецкой Народной Республике.
"Всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили свыше 200 военнослужащих, боевая бронированная машина Senator канадского производства, 13 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
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