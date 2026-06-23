Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли более 50 военных и 12 автомобилей в зоне действий группировки войск "Днепр".
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 50 военных и 12 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Уничтожены более 50 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие, 12 автомобилей и пять станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов и Малокатериновка Запорожской области.