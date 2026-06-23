ВСУ потеряли более 215 боевиков в зоне действий "Севера"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли свыше 215 военнослужащих и несколько единиц техники, включая станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства.
- Подразделения российской группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской и Харьковской областях.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 215 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Противник потерял свыше 215 военнослужащих, 12 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Вольная Слобода, Бачевск и Новая Сечь Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Колодезное, Казачья Лопань и Белый Колодезь.