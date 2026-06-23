Суд вынес приговор за хищение 1,3 миллионов рублей у участника СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Красногорский суд Подмосковья приговорил двух фигурантов к двум годам и девяти месяцам лишения свободы за хищение 1,3 миллиона рублей у участника СВО.
- Фигуранты завладели банковской картой участника СВО, пообещав помочь с изготовлением и получением протезов рук.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Красногорский суд Подмосковья приговорил почти к трем годам фигурантов дела о хищении у участника СВО 1,3 миллиона рублей под видом помощи с протезами, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Два фигуранта, как рассказали в пресс-службе Красногорского суда, завладели банковской картой находящегося в больнице на лечении участника СВО, пообещав ему помочь с изготовлением и получением протезов рук. Со счета было похищено 1,3 миллиона рублей.
"Суд признал Кривоносова А.А. и Кривоносову Н.М. виновными и назначил каждому наказание в виде лишения свободы сроком на два года девять месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - рассказали в пресс-службе.