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Подросток получил срок за поджог вышки связи в Ленинградской области - РИА Новости, 23.06.2026
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14:14 23.06.2026
Подросток получил срок за поджог вышки связи в Ленинградской области

Подросток получил 6,5 лет колонии за поджог вышки связи в Ленинградской области

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 16-летний подросток приговорен к 6,5 годам воспитательной колонии по делу о теракте.
  • Он поджег вышку сотовой связи в деревне Даймище Гатчинского района Ленобласти и собирался поджечь электроподстанцию, но был задержан полицией.
  • Юноша признан виновным в совершении террористического акта, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба, а также в приготовлении к совершению террористического акта.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Суд приговорил к 6,5 годам воспитательной колонии 16-летнего подростка по делу о теракте после поджога вышки сотовой связи, сообщил СК РФ.
По данным ведомства, подросток в ноябре 2025 года по указанию неустановленных лиц в Telegram за вознаграждение в криптовалюте поджег вышку сотовой связи в деревне Даймище Гатчинского района Ленобласти. Также он собирался поджечь электроподстанцию, но был задержан полицией.
"Судом фигуранту назначено наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, с ограничением свободы на срок один год", – говорится в сообщении СК РФ на платформе "Макс".
Юноша признан виновным по пункту "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба), а также по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта).
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