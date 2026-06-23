Подросток получил срок за поджог вышки связи в Ленинградской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 16-летний подросток приговорен к 6,5 годам воспитательной колонии по делу о теракте.
- Он поджег вышку сотовой связи в деревне Даймище Гатчинского района Ленобласти и собирался поджечь электроподстанцию, но был задержан полицией.
- Юноша признан виновным в совершении террористического акта, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба, а также в приготовлении к совершению террористического акта.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Суд приговорил к 6,5 годам воспитательной колонии 16-летнего подростка по делу о теракте после поджога вышки сотовой связи, сообщил СК РФ.
По данным ведомства, подросток в ноябре 2025 года по указанию неустановленных лиц в Telegram за вознаграждение в криптовалюте поджег вышку сотовой связи в деревне Даймище Гатчинского района Ленобласти. Также он собирался поджечь электроподстанцию, но был задержан полицией.
"Судом фигуранту назначено наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, с ограничением свободы на срок один год", – говорится в сообщении СК РФ на платформе "Макс".
Юноша признан виновным по пункту "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба), а также по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта).