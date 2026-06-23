Подросток получил срок за поджог вышки связи в Ленинградской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости . Суд приговорил к 6,5 годам воспитательной колонии 16-летнего подростка по делу о теракте после поджога вышки сотовой связи, сообщил СК РФ.

Юноша признан виновным по пункту "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба), а также по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта).