Суд арестовал обвиняемых в афере с поставками раций "Радон" для МВД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тверской суд Москвы арестовал двух предпринимателей из Санкт-Петербурга по делу о мошенничестве при поставках раций «Радон» для нужд МВД.
- Обвинение связано с контрактом 2020 года на поставку радиостанций «Радон П45» на сумму 950 тысяч рублей, которые были собраны из иностранных комплектующих вопреки условиям контракта.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал двух предпринимателей из Санкт-Петербурга по делу о мошенничестве при поставках раций "Радон" для нужд МВД, следует из данных суда.
По данным картотеки судебных дел, Алексей Баранов и Виталий Козлов были арестованы в понедельник, обоим вменяется мошенничество в особо крупном размере (по части 4 статьи 159 УК РФ). Оба обжаловали свой арест.
Предприниматели были задержаны в Санкт-Петербурге и доставлены в Москву, а обвинение связано с контрактом 2020 года на поставку для нужд МВД России радиостанций "Радон П45" на сумму 950 тысяч рублей, которые были собраны из иностранных комплектующих вопреки его условиям, писала газета "Коммерсант".
Оперативные комментарии следствия и защиты РИА Новости получить пока не удалось.