Суд арестовал женщин, планировавших теракты в Пятигорске

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд арестовал двух женщин, которые планировали совершить теракты в Пятигорске.

Мера пресечения в виде заключения под стражей избрана сроком на два месяца — до 20 августа 2026 года.

НАЛЬЧИК, 23 июн - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца, до 20 августа 2026 года, двух женщин, которые планировали совершить теракты в Пятигорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов Ставропольского края.

"Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца - до 20 августа 2026 года", - сказал собеседник агентства.

В отношении женщин возбуждены два уголовных дела по статьям "Покушение на совершение террористического акта", "Незаконная перевозка боеприпасов", "Незаконное изготовление взрывчатых устройств" УК РФ.

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что силовики в Пятигорске сорвали задуманный спецслужбами Украины двойной теракт против правоохранителей, были задержаны две россиянки. По данным следствия, 19-летняя и 47-летняя фигурантки ранее не были знакомы и не осознавали, что их планируют использовать в качестве террористок-смертниц.