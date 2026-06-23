Суд арестовал женщин, планировавших теракты в Пятигорске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд арестовал двух женщин, которые планировали совершить теракты в Пятигорске.
- Мера пресечения в виде заключения под стражей избрана сроком на два месяца — до 20 августа 2026 года.
НАЛЬЧИК, 23 июн - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца, до 20 августа 2026 года, двух женщин, которые планировали совершить теракты в Пятигорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов Ставропольского края.
"Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца - до 20 августа 2026 года", - сказал собеседник агентства.
В отношении женщин возбуждены два уголовных дела по статьям "Покушение на совершение террористического акта", "Незаконная перевозка боеприпасов", "Незаконное изготовление взрывчатых устройств" УК РФ.
Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что силовики в Пятигорске сорвали задуманный спецслужбами Украины двойной теракт против правоохранителей, были задержаны две россиянки. По данным следствия, 19-летняя и 47-летняя фигурантки ранее не были знакомы и не осознавали, что их планируют использовать в качестве террористок-смертниц.
Женщины приехали из Москвы в Пятигорск и 20 июня забрали из тайников рюкзаки, в которых были самодельные взрывные устройства. На подходе к КПП одного из силовых ведомств 19-летняя девушка была задержана. Также в рамках ОРМ силовики задержали и 47-летнюю женщину, которая тоже должна была доставить взрывчатку к месту теракта