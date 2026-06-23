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В "Столото" описали портрет среднестатистического победителя в лотерею - РИА Новости, 23.06.2026
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08:09 23.06.2026 (обновлено: 08:28 23.06.2026)
В "Столото" описали портрет среднестатистического победителя в лотерею

"Столото": типичный выигравший в лотерею является строителем или водителем

© РИА Новости / Максим БогодвидПункт продажи лотерейных билетов
Пункт продажи лотерейных билетов - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Пункт продажи лотерейных билетов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чаще всего в 2025 году крупными выигрышами в гослотереях «Столото» отмечались строители (9%) и водители (7%).
  • 34,5% обладателей выигрышей свыше 600 тысяч рублей признались, что для них лучшее времяпрепровождение — это отдых в кругу семьи.
  • Среди других популярных увлечений победителей гослотерей «Столото» — рыбалка, охота, время на природе, спорт, дача и путешествия.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Самый типичный обладатель крупного выигрыша в лотерею - это строитель или водитель, любящий проводить время с семьей, а также увлекающийся рыбалкой или охотой, проведением времени на природе, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".
Там проанализировали, представители каких профессий чаще всего становятся обладателями крупных выигрышей в гослотереях, а также чем они увлекаются и как проводят свободное время. Исследование по итогам прошлого года охватило победителей, приехавших лично в лотерейный центр "Столото" в Москву на оформление крупных выигрышей и давших согласие на обнародование своих данных.
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"Профессии победителей государственных лотерей, распространяемых "Столото", из абсолютно разных сфер - от врачей до бухгалтеров, от водителей до работников производств, от IT-специалистов до киномехаников. Чаще всего в 2025 году удача в лотереях от "Столото" улыбалась строителям - 53 представителя этой профессии, или 9% от общего числа победителей, стали обладателями выигрыша от 600 тысяч рублей. На втором месте - водители: 44 счастливчика, или 7% от всего числа опрошенных победителей лотерей от "Столото", на третьем - предприниматели (37 человек, около 6% от общего числа победителей)", - отмечает компания.
Далее в рейтинге профессий счастливчиков за 2025 год в распространяемых "Столото" лотереях идут победители-менеджеры (35 человек, примерно 6%), специалисты, занимающиеся административно-хозяйственной работой (27 человек, или около 4% от общего числа победителей).
"Победители государственных лотерей, которые приняли участие в исследовании "Столото", в основном живут размеренной жизнью. Участие в государственных лотереях - объединяющее поколение хобби. Неудивительно, что 34,5% из числа обладателей выигрышей свыше 600 тысяч признались, что для них лучшее времяпрепровождение - это отдых в кругу семьи, с детьми и внуками. Таких победителей 215", - добавляют аналитики компании.
Другое популярное увлечение победителей гослотерей от "Столото": рыбалка, охота и просто время на природе - об этом сообщили 57 человек (9,1%). 49 победителей (7,9% от общего числа опрошенных счастливчиков) назвали своим хобби спорт и другие спортивные активности.
Еще 45 победителей (7,2%) предпочли проводить свободное время на даче, в садоводстве или других делах на огороде. Столько же выигравших (45 человек, или 7,2% опрошенных) уделяют особое место в своей жизни путешествиям, чуть меньше - 30 человек, или 4,8% от числа победителей - творчеству и рукоделию.
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