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В Финляндии прокомментировали отставку Стармера - РИА Новости, 23.06.2026
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14:26 23.06.2026
В Финляндии прокомментировали отставку Стармера

Финский политик Мема: Стармер оставит после себя катастрофу в Британии

© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финский политик Армандо Мема считает, что Стармер оставит после себя наследие катастрофы для Британии из-за снижения уровня жизни граждан, рекордного уровня незаконной миграции, проблем в системе здравоохранения и слабого роста экономики.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Подавший в отставку британский премьер Кир Стармер оставит после себя катастрофу в стране, заявил РИА Новости финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Когда он официально уйдет с поста, летом или в сентябре, он оставит после себя наследие катастрофы для Британии", - сказал собеседник агентства.
Политик добавил, что уровень жизни британцев при Стармере во главе правительства значительно снизился. Мема привел в пример рекордный уровень незаконной миграции, коллапс системы здравоохранения, отмену льгот и слабый рост экономики страны.
Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. По его словам, выборы преемника начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре.
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