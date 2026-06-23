Краткий пересказ от РИА ИИ
- Финский политик Армандо Мема считает, что Стармер оставит после себя наследие катастрофы для Британии из-за снижения уровня жизни граждан, рекордного уровня незаконной миграции, проблем в системе здравоохранения и слабого роста экономики.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Подавший в отставку британский премьер Кир Стармер оставит после себя катастрофу в стране, заявил РИА Новости финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Когда он официально уйдет с поста, летом или в сентябре, он оставит после себя наследие катастрофы для Британии", - сказал собеседник агентства.
Политик добавил, что уровень жизни британцев при Стармере во главе правительства значительно снизился. Мема привел в пример рекордный уровень незаконной миграции, коллапс системы здравоохранения, отмену льгот и слабый рост экономики страны.
Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. По его словам, выборы преемника начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре.
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