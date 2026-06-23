МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Скучать по подавшему в отставку британскому премьеру Киру Стармеру будет только Владимир Зеленский, заявил РИА Новости финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. По его словам, выборы преемника начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре.