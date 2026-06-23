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Скучать по Стармеру будет только Зеленский, заявил финский политик - РИА Новости, 23.06.2026
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13:08 23.06.2026
Скучать по Стармеру будет только Зеленский, заявил финский политик

Финский политик Мема: скучать по Стармеру будет только Зеленский

© AP Photo / Jonathan BradyВладимир Зеленский и Кир Стармер
Владимир Зеленский и Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Jonathan Brady
Владимир Зеленский и Кир Стармер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии.
  • Армандо Мема, финский политик из партии "Альянс свободы", заявил, что скучать по Киру Стармеру в роли премьера будет, вероятно, только Владимир Зеленский.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Скучать по подавшему в отставку британскому премьеру Киру Стармеру будет только Владимир Зеленский, заявил РИА Новости финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"В одном можно быть уверенным: по нему в роли премьера не будут скучать ни в Великобритании, ни за рубежом. Наверное единственный, кто будет скучать, - это Зеленский", - сказал собеседник агентства.
Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. По его словам, выборы преемника начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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