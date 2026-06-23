Трамп рассказал о доходах от продажи нефти из Венесуэлы

Краткий пересказ от РИА ИИ Доходы США от продажи нефти, вывезенной из Венесуэлы, более чем в 28 раз превысили затраты на проведение военной операции в этой стране, заявил Трамп

По условиям новых соглашений между США и Венесуэлой, доходы от продажи нефти аккумулируются на счетах, контролируемых Вашингтоном.

ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Доходы США от продажи миллионов баррелей вывезенной из Венесуэлы нефти уже более чем в 28 раз превысили затраты на проведение военной операции в этой стране в январе, утверждает президент США Дональд Трамп.

В начале января Вашингтон нанес авиаудар по Каракасу с целью захватить Мадуро и его супругу, а Трамп объявил о намерении взять под контроль венесуэльскую нефть и заработать на ее продаже.

"Сейчас мы зарабатываем кучу денег на Венесуэле… а чтобы выиграть ту войну, нам потребовалось ровно 48 минут… и мы полностью покрыли расходы на войну, окупили уже в 28 раз, даже больше, но как минимум в 28 раз. Все военные расходы мы уже вернули, потому что вывезли оттуда миллионы баррелей нефти", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания.

Трамп ранее заявлял, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он предупредил американские нефтяные компании, что в Венесуэлу придется вложить не менее 100 миллиардов долларов, и подчеркнул, что США готовы обрабатывать нефть из Венесуэлы.