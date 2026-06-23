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Трамп рассказал о доходах от продажи нефти из Венесуэлы - РИА Новости, 23.06.2026
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23:04 23.06.2026
Трамп рассказал о доходах от продажи нефти из Венесуэлы

Трамп: США уже 28 раз окупили расходы на операцию против Венесуэлы

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доходы США от продажи нефти, вывезенной из Венесуэлы, более чем в 28 раз превысили затраты на проведение военной операции в этой стране, заявил Трамп
  • По условиям новых соглашений между США и Венесуэлой, доходы от продажи нефти аккумулируются на счетах, контролируемых Вашингтоном.
ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Доходы США от продажи миллионов баррелей вывезенной из Венесуэлы нефти уже более чем в 28 раз превысили затраты на проведение военной операции в этой стране в январе, утверждает президент США Дональд Трамп.
В начале января Вашингтон нанес авиаудар по Каракасу с целью захватить Мадуро и его супругу, а Трамп объявил о намерении взять под контроль венесуэльскую нефть и заработать на ее продаже.
"Сейчас мы зарабатываем кучу денег на Венесуэле… а чтобы выиграть ту войну, нам потребовалось ровно 48 минут… и мы полностью покрыли расходы на войну, окупили уже в 28 раз, даже больше, но как минимум в 28 раз. Все военные расходы мы уже вернули, потому что вывезли оттуда миллионы баррелей нефти", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания.
Трамп ранее заявлял, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он предупредил американские нефтяные компании, что в Венесуэлу придется вложить не менее 100 миллиардов долларов, и подчеркнул, что США готовы обрабатывать нефть из Венесуэлы.
По условиям новых соглашений между США и Венесуэлой после смены власти в Каракасе, доходы от продажи нефти аккумулируются на счетах, контролируемых Вашингтоном. Глава минэнерго США Крис Райт также заявлял, что Соединенные Штаты намерены самостоятельно заниматься продажей всей добываемой в Венесуэле нефти.
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