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СМИ: Бессент назвал главу Минторга США "идиотом" - РИА Новости, 23.06.2026
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22:10 23.06.2026 (обновлено: 23:37 23.06.2026)
СМИ: Бессент назвал главу Минторга США "идиотом"

The Hill: Бессент назвал Латника идиотом из-за сделки по Украине

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГлава Министерства финансов США Скотт Бессент
Глава Министерства финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Глава Министерства финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бессент назвал Латника "идиотом" во время спора по поводу соглашения с Украиной о редкоземельных металлах и минералах.
  • Конфликт возник из-за подготовки сделки, Латник обвинил Бессента в срыве соглашения.
ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент во время спора по поводу соглашения с Украиной о редкоземельных металлах и минералах назвал главу минторга Говарда Латника "идиотом", сообщает издание The Hill со ссылкой на новую книгу журналистов газеты New York Times Мэгги Хаберман и Джонатана Суона.
"Министр финансов США Скотт Бессент назвал министра торговли Говарда Латника "идиотом" ему в лицо во время спора из-за сделки по украинским минеральным ресурсам", - пишет издание.
Как передает издание, конфликт возник вокруг подготовки сделки по украинским редкоземельным металлам. Латник обвинил Бессента в том, что тот "сорвал" соглашение, на что глава минфина назвал предложенный министром торговли вариант "дерьмовой сделкой" и заявил ему в лицо, что он "идиот".
США и Украина 30 апреля 2025 года заключили сделку об украинских природных ресурсах. В соответствии с ней США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами в соотношении 50 на 50.
Кроме того, документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд. В середине июля 2025 года кабмин Украины утвердил перечень критических минералов и участков недр для привлечения инвесторов к добыче ископаемых и реализации соглашения с США.
Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
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