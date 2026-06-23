СМИ: Бессент назвал главу Минторга США "идиотом"

Краткий пересказ от РИА ИИ Бессент назвал Латника "идиотом" во время спора по поводу соглашения с Украиной о редкоземельных металлах и минералах.

Конфликт возник из-за подготовки сделки, Латник обвинил Бессента в срыве соглашения.

ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент во время спора по поводу соглашения с Украиной о редкоземельных металлах и минералах назвал главу минторга Говарда Латника "идиотом", сообщает издание Министр финансов США Скотт Бессент во время спора по поводу соглашения с Украиной о редкоземельных металлах и минералах назвал главу минторга Говарда Латника "идиотом", сообщает издание The Hill со ссылкой на новую книгу журналистов газеты New York Times Мэгги Хаберман и Джонатана Суона.

"Министр финансов США Скотт Бессент назвал министра торговли Говарда Латника "идиотом" ему в лицо во время спора из-за сделки по украинским минеральным ресурсам", - пишет издание.

Как передает издание, конфликт возник вокруг подготовки сделки по украинским редкоземельным металлам. Латник обвинил Бессента в том, что тот "сорвал" соглашение, на что глава минфина назвал предложенный министром торговли вариант "дерьмовой сделкой" и заявил ему в лицо, что он "идиот".

США и Украина 30 апреля 2025 года заключили сделку об украинских природных ресурсах. В соответствии с ней США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами в соотношении 50 на 50.