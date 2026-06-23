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Рубио рассказал о сложностях прекращения огня на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.06.2026
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21:18 23.06.2026
Рубио рассказал о сложностях прекращения огня на Ближнем Востоке

Рубио: прекращение огня в регионе невозможно при атаках проиранских группировок

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Evan Vucci
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рубио утверждает, что прекращение огня и завершение конфликтов на Ближнем Востоке невозможны до тех пор, пока проиранские группировки продолжают атаки в регионе.
  • Решение вопроса уже предусмотрено подписанным США и Ираном меморандумом о взаимопонимании, и к нему перейдут в рамках переговоров в надлежащее время.
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Прекращение огня и завершение конфликтов на всем Ближнем Востоке невозможно до тех пор, пока проиранские группировки продолжают атаки в регионе, утверждает госсекретарь США Марко Рубио.
"Не может быть прекращения военных действий и конфликтов в регионе, пока проиранские формирования запускают ракеты и дроны", - сообщил он журналистам перед началом визита на Ближний Восток.
По оценке Рубио, решение данного вопроса уже предусмотрено подписанным США и Ираном меморандумом о взаимопонимании.
"К этому вопросу перейдут в надлежащее время в рамках переговоров", - добавил американский дипломат.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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