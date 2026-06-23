Рубио рассказал о сложностях прекращения огня на Ближнем Востоке

Краткий пересказ от РИА ИИ Рубио утверждает, что прекращение огня и завершение конфликтов на Ближнем Востоке невозможны до тех пор, пока проиранские группировки продолжают атаки в регионе.

Решение вопроса уже предусмотрено подписанным США и Ираном меморандумом о взаимопонимании, и к нему перейдут в рамках переговоров в надлежащее время.

ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Прекращение огня и завершение конфликтов на всем Ближнем Востоке невозможно до тех пор, пока проиранские группировки продолжают атаки в регионе, утверждает госсекретарь США Марко Рубио.

"Не может быть прекращения военных действий и конфликтов в регионе, пока проиранские формирования запускают ракеты и дроны", - сообщил он журналистам перед началом визита на Ближний Восток

По оценке Рубио , решение данного вопроса уже предусмотрено подписанным США и Ираном меморандумом о взаимопонимании.

"К этому вопросу перейдут в надлежащее время в рамках переговоров", - добавил американский дипломат.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.