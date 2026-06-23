Рейтинг@Mail.ru
США сняли санкции с ряда россиян - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:03 23.06.2026
США сняли санкции с ряда россиян

США сняли санкции с ряда россиян и ввели их против фигурантов по Кубе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГорода мира. Вашингтон
Города мира. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Города мира. Вашингтон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) обновило санкционные списки.
  • Из списка OFAC исключены Круговов Антон Алексеевич, Топчи Тамара Александровна и Пузырникова Наталья Владиславовна.
  • В санкционный список добавлены один гражданин Кубы, шесть компаний, связанных с Кубой, и шесть фигурантов, связанных с транснациональными преступными группировками.
ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) обновило санкционные списки, добавив фигурантов по Кубе и транснациональным преступным организациям, а также исключив ряд россиян из ограничительного перечня, следует из обнародованного во вторник документа ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Из (санкционного – ред.) списка OFAC были исключены следующие лица: Круговов Антон Алексеевич, … Топчи Тамара Александровна, … Пузырникова Наталья Владиславовна", - говорится в сообщении.
Там уточняется, что санкции против Круговова были введены за связь с компаниями Majory LLP и OOO Serniya Inzhinirg, а Топчи была связана с компанией Invention Bridge SL.
Кроме того, в санкционный список добавлены один гражданин Кубы и шесть компаний, связанных с этой страной.
Наряду с этим санкции введены против шести фигурантов, связанных с транснациональными преступными группировками.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
США ввели новые санкции против президента Кубы
4 июня, 23:42
 
КубаПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала