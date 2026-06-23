США сняли санкции с ряда россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) обновило санкционные списки.

Из списка OFAC исключены Круговов Антон Алексеевич, Топчи Тамара Александровна и Пузырникова Наталья Владиславовна.

В санкционный список добавлены один гражданин Кубы, шесть компаний, связанных с Кубой, и шесть фигурантов, связанных с транснациональными преступными группировками.

ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) обновило санкционные списки, добавив фигурантов по Кубе и транснациональным преступным организациям, а также исключив ряд россиян из ограничительного перечня, следует из обнародованного во вторник документа ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.

"Из (санкционного – ред.) списка OFAC были исключены следующие лица: Круговов Антон Алексеевич, … Топчи Тамара Александровна, … Пузырникова Наталья Владиславовна", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что санкции против Круговова были введены за связь с компаниями Majory LLP и OOO Serniya Inzhinirg, а Топчи была связана с компанией Invention Bridge SL.

Кроме того, в санкционный список добавлены один гражданин Кубы и шесть компаний, связанных с этой страной.